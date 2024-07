Żona Jakuba Tolaka trafiła do szpitala! 'Serce do poprawy, bądź naprawy'

Jakub Tolak i Zofia Samsel przez długi czas podróżowali kamperem wraz z córką, a relacje z ich podróży można było podziwiać na profilu pary na Instagramie. Ze względu na operację serca aktora postanowili na jakiś czas porzucić koczowniczy tryb życia. Okazuje się, że teraz to Samsel ma problemy ze zdrowiem. Dodała wymowny wpis.

Zofia Samsel trafiła do tego samego szpitala co mąż. Ma problemy z sercem

Niedawno poważną operację przeszedł Jakub Tolak, a o jej przebiegu poinformował w poście w sieci. "To były trzy zabiegi w jednym. Usunięcie tętniaka aorty i zastąpienie tego fragmentu aorty protezą, plastyka zastawki, naprawa opuszki aorty. Cięty mostek zrasta się około dwóch, trzech miesięcy. Do pełnej sprawności potrzeba około pół roku" - czytamy we wpisie. Aktor ma się dobrze i powraca do pełni sił. Tym razem to jednak Zofia Samel ma problemy zdrowotne. Okazało się, że również chodzi o serce, o czym możemy dowiedzieć się z postu na Instagramie.

Wbrew pozorom, nie poznaliśmy się na forum zrzeszającym ludzi z chorobami serca. Scenarzyści naszego życia trochę popłynęli. Właśnie leżę dokładnie w tym samym szpitalu, w którym ostatnio sporo czasu spędził Kuba. Serce do poprawy, bądź naprawy

- napisała influencerka. We wpisie zaznaczyła również, że wbrew pozorom rodzina badała się regularnie. "A może miłości w nas za dużo i serca nie dają rady?" - zażartowała. "Widocznie ten rok jest rokiem przełomowym. Przystanek przed nowymi, ekscytującymi sytuacjami, gdzieś w świecie. Tak to widzimy" - wyznała. Dodała także swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka oraz ujęcie męża w podobnej aranżacji.

To co, zabawa w znajdź trzy różnice? Kuba leżał na szóstym piętrze, ja leżę na piątym. Reszta porównań po waszej stronie

- napisała żartobliwie. Obie fotografie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W komentarzach influencerka otrzymała słowa wsparcia

Pod postem pojawiło się wiele ciepłych słów. Swój komentarz zamieściła Dorota Szelągowska, która napisała: "Ale teraz będziecie zdrowi! Ściskam najmocniej!". Znalazła się także pełna wsparcia wypowiedź Moniki Mrozowskiej: "Dużo zdrówka dla ciebie!". Trzy grosze wtrącił także mąż chorej, Jakub Tolak: "Ja dałem radę, to Zosia tym bardziej! Jest ode mnie młodsza, optymistyczna i emocjonalnie mądrzejsza" - napisał. Fani również nie zawiedli. "Dużo zdrówka, trzymaj się!", "Wszystko będzie dobrze, nie ma innej opcji. Zdrówka życzę", "Zdrowia! Warto być rozsądnym i naprawiać to, co do naprawienia" - czytamy pod postem.