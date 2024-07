Filip Chajzer w ostatnich latach nie oszczędzał i żył wystawnie. Jednak różne - często nieudane - inwestycje pochłonęły większość odłożonych zarobków. Do tego doszedł drogi nałóg, o którym ostatnio wspomniał, a który męczył go przez długi czas. Teraz wszystko wkłada w biznes z kebabem, który ma nadzieję, że nie ograniczy się do jednego food trucka, a całej sieci rozsianej po całej Polsce. Aby to się udało, musi oszczędzać. Tym bardziej że niedawno były gwiazdor TVN finalnie zrezygnował z walki w Fame MMA, która miała przynieść mu nawet milion złotych. Okazuje się, że w tej sytuacji pomocny okazał się jego ojciec - Zygmunt Chajzer.

Filip Chajzer zamieszkał w domu ojca. Ale o ogródek nie dba

Filip Chajzer w ostatnim czasie mieszkał w domu na warszawskiej Sadybie, który ma 140 m2. Posiadłość, z trzema sypialniami, kuchnią z jadalnią, salonem i pralnią miał jednak wynająć za 17 900 zł miesięcznie. Aby ta kwota mu została i nie musiał sam płacić za coś tańszego, skorzystał z pomocy ojca i zamieszkał w jednym z jego domów. "Fakt" podaje, że słynny prowadzący "Idź na całość" dorobił się dwóch willi w Warszawie. Dotychczas od dawna jedną z nich wynajmował obcym. Finalnie zrezygnował z tego przychodu i za darmo udostępnił ją na jakiś czas synowi. Ponoć prezenter zobowiązał się z wdzięczności kiedyś zrobić tam remont. Ale póki co nie ma nawet czasu, by zadbać o ogród. W tym wypadku Zygmunt Chajzer udowadnia, że jest opiekuńczy, wpada tam regularnie i się nim zajmuje.

To jest mój dom z działką. Filip tam mieszka chwilowo, ale ma już jakieś swoje plany. Ponieważ syn ma mało czasu, to ja wpadam i dbam o trawnik, drzewa, krzaczki. Pielę, podlewam wszystko, bo ostatnio deszczu za wiele nie było

- skomentował w "Fakcie" Zygmunt Chajzer.

Dlaczego Filip Chajzer wycofał się z Fame MMA? Starcie w oktagonie miało być "walką o samego siebie"

Gdy Filip Chajzer w połowie lipca ogłaszał walkę w oktagonie, mówił, że traktuje ją terapeutycznie. Przyznał się wtedy do uzależnienia. Spotkania z Gimperem się nie bał. - Moi drodzy, to, co powiem, będzie dla mnie bardzo ważne i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego. Wiem, że moje życie już nie będzie takie samo - mówił na konferencji. Podkreślił, że robi to dlatego, bo "chce żyć w prawdzie". - Walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem, waliłem kokę, hardkorowo - wyznał celebryta i dodał, że "w najtrudniejszym momencie - co sześć minut". - Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem, to jest walka o samego siebie - tłumaczył.