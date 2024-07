Wojciech Gola to celebryta, który zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore". Jego kariera dość szybko nabrała tempa. Obecnie jest włodarzem federacji Fame MMA i prowadzi luksusowe życie. Wojciech Gola i jego młodsza o 15 lat partnerka Sofi mieszkają w warszawskim wieżowcu przy ul. Złotej 44. W wolnych chwilach chętnie podróżują po świecie. Ostatnio wybrali się na Bali. Pochwalili się kadrami z wycieczki w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pawłowski opowiada o walkach w oktagonie. Wspomina o Fame MMA

Wojciech Gola zaskoczył namiętnymi kadrami. Internauci zachwyceni

Na instagramowym profilu Wojciecha Goli pojawiło się kilka zdjęć z jego partnerką Sofi. Zakochani zapozowali przy ogromnym wodospadzie. Przybierali różne, romantyczne pozy i nie szczędzili sobie czułości w otoczeniu pięknej natury. Chcecie zobaczyć omawiane zdjęcia? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Wojciech Gola opatrzył kadry krótkim opisem. "You and me [ty i ja - przyp.red.]" - napisał celebryta i dodał emotikonę nieskończoności. Internautom bardzo spodobały się zdjęcia zamieszczone przez Wojciecha Golę i ruszyli z licznymi komentarzami pod postem. "Super fota", "Najpiękniejsze i najbardziej hot zdjęcia, jakie dzisiaj zobaczyłam", "Ale sztos foty", "Kosmos", "Brak słów, by opisać te zdjęcia", "Foty jak nie z tej ziemi" - czytamy w komentarzach.

Wojciech Gola reaguje na krytykę. "Nie czuję tej różnicy wieku"

Wojciech Gola często mierzy się z negatywnymi komentarzami na temat różnicy wieku w jego związku. Celebryta odniósł się do tej kwestii w rozmowie z Żurnalistą. Nie krył zdziwienia postawą komentujących. - Żyjemy w XXI wieku. Myślałem, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy i zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś robi wrażenie 15-letnia różnica. (...) Ja mam teraz 35 lat, Sofi skończyła 20 lat kilka dni temu. (...) Ja nie czuję tej różnicy wieku - wyznał celebryta w rozmowie z Żurnalistą. Dodał, że "nie jest dziadkiem". ZOBACZ TEŻ: Wojciech Gola zabrał 15 lat młodszą ukochaną na ściankę. I już ją skrytykował. "Za mocno i przerysowanie"