Agnieszka Kotońska należy do grona osób, które dzięki telewizji TTV zyskały całkiem sporą popularność. Początkowo celebrytka pojawiała się jedynie jako komentatorka w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", lecz z czasem wzięła udział także w innych produkcjach. Mogliśmy ją oglądać również w "Orzeł czy reszka" oraz "Gra o wszystko". Kotońska nie ma problemu z pokazywaniem internautom swojego życia prywatnego i systematycznie zamieszcza coraz to nowsze treści. To właśnie z Instagrama dowiedzieliśmy się, że Kotońska schudła 40 kg. Tym razem celebrytka wybrała się na wesele. Jak wypadła? Stylizacji przyjrzał się Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek ma radę dla prowadzących śniadaniówkę Polsatu. Wspomniała o Cichopek

Agnieszka Kotońska poszła na wesele. Postawiła na mocny róż i dużo biżuterii

Z instagramowego konta Agnieszki Kotońskiej dowiedzieliśmy się, że celebrytka wybrała się na wesele. Postawiła na odważną stylizację i zdaje się, że czuła się w niej naprawdę dobrze. Jak jednak wypadła? Całość ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agnieszka Kotońska po raz kolejny zaszalała. Postawiła na różową, marszczoną po bokach sukienkę i zwracające uwagę dodatki. Sam w sobie fason nie jest najgorszy, lecz na tym kończą się superlatywy. Przede wszystkim należałoby zdjąć tą ogromną ilość zupełnie niepasującej biżuterii. Zdecydowanie lepiej sprawdziłaby się jedna, minimalistyczna bransoleta i kolczyki w metalicznym odcieniu, niż obecny misz-masz To samo tyczy się butów. Są zbyt ozdobne. Lepszą opcją byłyby proste sandałki na wysokiej szpilce lub wpisujące się w obecne trendy klapki

- stwierdził Michał Musiał.

Ekspert przyjrzał się także fryzurze Kotońskiej. Było lepiej?

Fryzura, podobnie jak kreacja, gwiazdy telewizji TTV nie należała do przeciętnych i zachowawczych. Czerwone włosy widać było z daleka. "Patrząc na fryzurę Agnieszki Kotońskiej niestety nie jest lepiej. Czerwony kolor pasm ma się nijak do kreacji w mocnym odcieniu różu. Obecny kolor włosów zupełnie nie pasuje do celebrytki. Zdecydowanie lepszą opcją byłby nieco ciemniejszy, naturalny, pełen refleksów, blond. W jednej chwili przestałoby być tak pretensjonalnie i ostro, jak jest teraz" - dodał Michał Musiał. Więcej zdjęć Agnieszki Kotońskiej w różowej sukience znajduje się w galerii na górze strony.

Agnieszka Kotońska na weselu Fot. Instagram.com/@agnieszkakotonska