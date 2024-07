Joanna Koroniewska to z jedna z tych kobiet, które nie mają problemu z pokazaniem się bez makijażu lub z nieuczesanymi włosami. Aktorka regularnie publikuje w sieci nowe treści i zdradza, jak wyglądają kulisy jej życia. Koroniewska często zamieszcza materiały dotyczące życia zawodowego, które przeplata kadrami dotyczącymi rodziny oraz czasu wolnego. Wielu internautów krytykuje gwiazdę "M jak miłość" za pokazywanie się w naturalnym, zwyczajnym wydaniu. Tym razem aktorka zamieściła w sieci zdjęcie, do którego dołączyła niewybredne słowa internauty. Tak zareagowała na internetowy hejt.

Koroniewska utarła nosa hejterowi. Zdaje się, że nieprzyjemne słowa nie robią na niej wrażenia

Na instagramowym koncie Joanny Koroniewskiej tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu zdjęcia, którym podzieliła się z użytkownikami Instagrama aktorka. Zamieszanie wywołała nie sama fotografia, a komentarz jednego z internautów. W niezwykle hejterski sposób ocenił on wygląd Koroniewskiej. Zdobył się na wyjątkowo nieprzyjemne słowa.

Ale ty wstrętna, stara gęba, a nochal...

- napisał internauta pod zdjęciem Joanny Koroniewskiej.

Joanna Koroniewska tak reaguje na hejt. Stanęły za nią znane koleżanki

"Wstrętna, stara gęba z dużym nosem (...) pozdrawia z wakacji. Wszystkie nieidealne panie, na całe szczęście jest nas więcej!" - odpowiedziała hejterowi Joanna Koroniewska. Sytuacja wywołała w sieci prawdziwą burzę. W obronie Koroniewskiej stanęło wiele osób, w tym także znane nazwiska. "Omg, kiedy to się skończy? To wylewanie jadu i rzygowin w Internecie... Czy ludzie nie mogą być dla siebie mili? Asiu, ściskam mocno, jesteś piękną, pozytywną babeczką. Wysyłam dużo słońca" - skomentowała post Cleo. "Wszyscy tacy hop do przodu z fejk kont! Dla mnie to niepojęte! Asiu, keep going. Jesteś naturalnie piękna inside and outside!" - dodała chwaląca się znajomością języka angielskiego Magdalena Stępień. Więcej zdjęć wywołującej skrajne emocje Joanny Koroniewskiej znajduje się w galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska Fot. @joannakoroniewska/Instagram