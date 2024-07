Tomasz Wolny był gwiazdą TVP. Nie uwierzycie, czym teraz się zajmuje

Po ostatnich wyborach parlamentarnych na korytarzach TVP nastała prawdziwa rewolucja. Cała dotychczasowa ekipa "Pytania na śniadanie" została z dnia na dzień zwolniona. Nowa szefowa programu chciała grubą kreską przekreślić "dobrą zmianę" i zacząć nową erę śniadaniówki z zupełnie nową ekipą. Najwięcej kontrowersji wywołało zwolnienie Małgorzaty Tomaszewskiej, której podziękowano za pracę w zaawansowanej ciąży. Z programem pożegnał się także Tomasz Wolny. Już wiadomo, że w związku z tym nie zobaczymy go w tym roku podczas koncertu upamiętniającego 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Czym dzisiaj zajmuje się prezenter?

Tomasz Wolny zajął się zupełnie nowym przedsięwzięciem. Prezenter ma nową pasję

Jak się okazuje, Tomasz Wolny odpowiednio zabezpieczył się na wypadek ewentualnego zwolnienia z TVP i przygotował "plan B". Prezenter postanowił zrobić kurs na instruktora rekreacji ruchowej, czyli hipoterapii. Jak wyjawiło źródło "Świata Gwiazd", Wolny uwielbia pracę z najmłodszymi i miał potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego i hipoterapia okazała się właśnie tą drogą. W czerwcu Tomasz Wolny zdał egzamin i już ma pierwszych klientów.

Tomek jest dobrej myśli. Wierzy, że jego pasja przerodzi się w nowy zawód. Nie chciał jak inni jego koledzy zakładać podcastu w internecie i żebrać o pieniądze u internautów. Chciał robić coś z sensem, tym bardziej że kocha dzieci, sam ma ich trójkę

- powiedział informator "Świata Gwiazd".

Tomasz Wolny nie poprowadzi koncertu w rocznicę Powstania Warszawskiego. "Siał propagandę"

Przez ostatnie lata kariery w TVP Tomasz Wolny co roku prowadził koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Tegoroczną edycję ma poprowadzić Jan Młynarski, czyli brat Agaty i Pauliny Młynarskich. To najmłodsze dziecko Adrianny Godlewskiej i nieżyjącego już Wojciecha Młynarskiego. Jan Młynarski jest muzykiem, kompozytorem, wokalistą i multiinstrumentalistą. Dlaczego zrezygnowano z Tomasza Wolnego? "Tomasz Wolny był bezpośrednio zaangażowany w sianie propagandy jednej partii. Za poprzedniej władzy prowadził 'Panoramę', której przekaz był równie stronniczy i pełen manipulacji, co słynne paski w TVP Info. Stracił twarz jako dziennikarz, a na to nie ma teraz miejsca w telewizji publicznej" - powiedział jeden z dyrektorów TVP w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Zdjęcia Wolnego z czasów "Pytania na śniadanie" znajdziecie w galerii na górze strony.