Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dziennikarzy w Polsce. Od lat związany jest ze stacją TVN, gdzie doskonale sprawdza się w roli prezentera. Wraz z Dorotą Wellman tworzy uwielbiany przez widzów duet w programie "Dzień dobry TVN". Nie wszyscy wiedzą, że Marcin Prokop ma brata. Sebastian Prokop jest ponad dziesięć lat młodszy od Marcina, ale panowie są do siebie łudząco podobni. Wiadomo, czym się zajmuje i jakie łączą ich relacje.

Brat Marcina Prokopa woli stać po drugiej stronie kamery. Ma własną agencję mówców

Brat Marcina Prokopa jest właścicielem Agencji Mówców PowerSpeech, której ofertę możemy znaleźć na stronie prokopstudio.pl i powerspeech.pl. Wśród gwiazd, które reprezentuje agencja, jest oczywiście Marcin Prokop, a także m.in. Dorota Wellman, Anna Kalczyńska, Radosław Kotarski, Marcin Meller i Beata Sadowska. "Zajmujemy się booking managementem osobowości medialnych" - czytamy na portalu. Jaka relacja łączy braci? W programie "Niezwykłe Stany Prokopa" prezenter wybrał się z bratem do USA. W jednym z odcinków wyznał, jak na co dzień wygląda ich relacja. "Jesteśmy w relacji, w której komunikujemy się bardzo bezpośrednio. Często nie musimy sobie mówić czegoś wprost, żeby się zrozumieć. Wystarczają spojrzenie albo znaczące milczenie. Praca z bliską osobą, która jest podobnie skonstruowana, to jest superkomfort" - podkreślił Prokop w rozmowie z "Vivą!". Jak się okazuje, Sebastian i Marcin są od siebie skrajnie różni, ale doskonale się w tym uzupełniają.

Mój brat ma wiele cech, których mi brakuje. Jest bardzo poukładany, metodyczny, precyzyjny i pilnuje detali. Ja w swoim szaleństwie jestem do pewnego stopnia rozsądny. Ale ponieważ moją rolą jest bycie reżyserem, scenarzystą, prowadzącym, kierowcą, mamą, psychologiem… Cholera wie, czym jeszcze. To dlatego potrzebuję kogoś, kto pomoże mi wszystko poukładać i Sebastian jest w tym świetny

- wyznał Marcin Prokop w rozmowie z "Vivą!".

Marcin Prokop o swoim młodszym bracie. "Behemocie bookingu, królu bekstejdżu, nikiforze kamery"

Brat Marcina Prokopa w przeciwieństwie do swojego brata zdecydowanie woli stać po drugiej stronie kamery. Panowie mimo ponad dziesięcioletniej różnicy wieku są do siebie bardzo podobni. Jak wygląda Sebastian Prokop? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Chociaż Marcin Prokop rzadko porusza w mediach prywatne tematy, to z pewnością łączy ich niezwykle bliska więź, co sugeruje wpis prezentera, który opublikował w sieci z okazji urodzin brata. "Dziś mój mały braciszek ma urodziny. Wszystkiego najlepszego, behemocie bookingu, królu bekstejdżu, nikiforze kamery. Cieszę się, że rodzice mieli tę chwilę nieuwagi" - napisał Marcin Prokop.