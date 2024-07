Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 rozpoczynają się już 26 lipca. Przygotowania do tychże trwają jednak znacznie dłużej. Niestety, jak to bywa przy organizacji tak dużych imprez sportowych, nie brakuje też wpadek. Organizatorzy zaliczyli właśnie jedną z dziwniejszych. Wszystko przez to, jakie zdjęcie Igi Świątek pojawiło się na oficjalnej stronie wydarzenia.

Iga Światek osiwiała? "Co oni ci zrobili?"

Iga Świątek rozpocznie walkę o złoty medal igrzysk już 27 lipca o godzinie. 12.00. To właśnie wtedy na korcie Philippe'a Chatriera zmierzy się z Iriną-Camelią Begu (138. WTA). Fani długo czekali na to, aż organizatorzy ogłoszą szczegóły dotyczące pojedynku pań. Nic więc dziwnego, że zaglądali na oficjalną stronę wydarzenia. To właśnie tam wypatrzyli nietypowe zdjęcie Świątek, które jest efektem nieudanej pracy grafika. To znajduje się w dziale ze zdjęciami sportowców występujących na tegorocznych igrzyskach i od razu rzuca się w oczy. Wszystko dlatego, że Iga Świątek ma na nim siwe pasma włosów. Tenisistka oczywiście nie posiwiała. To grafik zaliczył wpadkę i połączył jaśniejsze pasemka włosów Igi z białym tłem.

Zdjęcie "posiwiałej" Świątek szybko trafiło na platformę X, a internauci nie mieli litości dla grafika, który zajmował się obróbką fotografii. "Co tam się wydarzyło?", "Iga, co oni ci zrobili?", "Tego nie da się odzobaczyć", "Co to jest?" - grzmieli. Niektórzy byli jednak rozbawieni całą sytuacją. Pojawiło się też sporo komentarzy, w których internauci wyjaśniali, co właściwie stało się z fotografią Świątek. Temat zainteresował fanów tenisistki, tym bardziej że na ujęciach z błękitnym tłem Świątek ma... niebieskie włosy. "Kiepski Photoshop. Tak się dzieje, kiedy nie wiesz, jak usunąć tło wokół włosów...", "Zdjęcie musi być uszkodzone i przezroczyste, ponieważ na niebieskim tle włosy również wyglądają na niebieskie" - pisali.

Iga Świątek bohaterką memów

"Siwe" włosy Igi Świątek wielu osobom skojarzyły się z postacią wiedźmina Geratla i jego podopiecznej Ciri, a więc bohaterów powieści Andrzeja Sapkowskiego. "Kiedy stajesz się wiedźminem", "Rozumiem, że od dziś nasza polska Ciri będzie nosiła na kort dwa rodzaje rakiet - stalowe i srebrne?" - śmiali się internauci w komentarzach na X. Swoje trzy grosze w tym temacie dorzucił Michał Marszał, który jest związany z "Tygodnikiem NIE", a sam prowadzi popularne w sieci instagramowe konto. W naszej galerii, w górnej części artykułu, możecie znaleźć mema, którego Marszał stworzył z nietypowego zdjęcia Świątek.