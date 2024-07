Joanna Senyszyn to polska wykładowczyni akademicka związana z Uniwersytetem Gdańskim, a także posłanka na Sejm kilku kadencji. Od początku jej politycznej kariery Senyszyn wzbudzała wiele emocji swoją charyzmą, kontrowersyjnymi wypowiedziami, ale także niebanalnym stylem. 75-latka wciąż lubi zadziwiać. Właśnie opublikowała zdjęcia z basenu i zaprezentowała się internautom w kostiumie kąpielowym. Na reakcje nie trzeba było długo czekać.

Senyszyn pozuje w kostiumie kąpielowym w basenie. "I tak trzeba żyć"

Polityczka opublikowała na Facebooku serię zdjęć w kostiumie kąpielowym. W basenie pozowała sącząc napoje. "Upalne, leniwe popołudnie z drinkiem. Podczas kąpieli na Copacabanie nie dało się nie pić. Wasze zdrowie kochani" - napisała Joanna Senyszyn. Warto dodać, że 75-letnia polityczka na zdjęciach pokazała się bez makijażu. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci w większości zachwycali się dobrą kondycją Joanny Senyszyn. "To jest mądra kobieta. Przekuła swój rozum na komfort życiowy. I to bez afer i złodziejstwa. Można? Pięknych wakacji", "I tak trzeba żyć", "Wspaniale pani wygląda. Gratuluję formy", "Ale pani dobrze" - czytamy w komentarzach.

Senyszyn popija drinka w basenie. W komentarzach oburzenie: Trzeba się tylko załamać

Pojawiły się jednak także krytyczne głosy, dotyczące drinka, o którym napisała Joanna Senyszyn. Głos pod postem zabrała Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej. "Jedną z głównych przyczyn utonięć jest pływanie po spożyciu alkoholu. Widząc elity polityczne promujące takie zachowania trzeba się tylko załamać. Dramat" - napisano. "Kolejny przykład pani poseł, która akceptuje pływanie w wodzie po spożyciu alkoholu!" - grzmiał kolejny internauta. "A skąd pewność, że to alkohol?" - dopytywała z kolei inna internautka. Joanna Senyszyn nie odniosła się na Facebooku do krytycznych komentarzy. Za to zareagowała na kilka pozytywnych głosów. "Piję wasze zdrowie" - dopisała polityczka. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.