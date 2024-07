Jarosław Kaczyński to najbardziej znany polityk Prawa i Sprawiedliwości. Przez lata był prawą ręką swojego brata Lecha, a później objął stery prawicowej partii. Rodzeństwo urodziło się w 1949 roku. W tamtych czasach dawanie dzieciom drugiego imienia było bardziej spopularyzowane niż obecnie. Okazuje się, że Lech i Jarosław dostali drugie imię po dziadkach. Szczęśliwym trafem obaj seniorzy nazywali się tak samo. Jak? Archiwalne zdjęcia braci znajdziecie w galerii na górze strony.

Jarosław Kaczyński dostał imię po dziadku

Okazuje się, że drugie imię polityka to Aleksander. Z wielkiej księgi imion dowiadujemy się, że wywodzi się ono z języka greckiego i oznacza "obrońcę ludzi, troszczącego się o mężów lub odpierającego wrogów". Aleksander z natury jest "pracowity, ale ma skłonności do prowadzenia wygodnego życia. W swych dążeniach jest wytrwały i zdyscyplinowany, mimo to zbyt często polega na szczęściu" - czytamy. Czy waszym zdaniem drugie imię pasuje do Jarosława Kaczyńskiego? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Marek Kondrat miał 11 lat, gdy poznał Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Bracia mieli wtedy po 12 lat. W rozmowie w TVP Info aktor przyznał, że bliźniacy byli bardzo żywiołowymi chłopcami. Nieraz miał okazję, by poobserwować, jak zachowują się w domowym zaciszu. Jedna rzecz szczególnie utkwiła mu w pamięci. - Oni grali głównie w wojny, mieli kilka pudeł żołnierzy ołowianych. To była treść ich zabaw. Zazwyczaj Jarek musiał tę wojnę wygrywać. Leszek, który był skromniejszy w tych ambicjach, musiał przegrać, krótko mówiąc. Temperament okazywali bardzo znaczny. I widziałem, jak wiszą na sobie, jak są zależni od siebie. I jak komplikują życie innym ludziom, także wspólnie. Psycholog powiedziałby, że to się daje w dzieciństwie zauważyć, kto kim będzie w przyszłości - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: Kaczyński skończył 75 lat. Skiba wyciągnął afery finansowe i... złożył życzenia [PLOTEK EXCLUSIVE]