Wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" to seria koncertów, która rozpoczęła się 13 lipca. Na pierwszym z nich wystąpiła m.in. Doda. Kolejny zaplanowano w Raciborzu. Na scenie wystąpili m.in. Majka Jeżowska, T.Love, Lady Pank, Jacek Stachursky, Zakopower, Ania Dąbrowska. Gwiazdą była też Natalia Nykiel, jednak napotkała problemy jeszcze na próbie. Jak donosi portal Plejada, nagle zaczęła skarżyć się na silne bóle.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Nykiel w "Tańcu z gwiazdami"? Ujawnia szczegóły

Problemy Natalii Nykiel przed koncertem. Musiała przerwać próbę

Natalia Nykiel, znana z takich hitów, jak "Bądź duży" czy ''Atlantyk" przerwała próbę generalną przed koncertem. Zaczęła skarżyć się na silne bóle brzucha i podeszła do medyków. Głos zabrał menadżer piosenkarki. "Natalia bardzo nie chciałaby zawieść publiczności i widzów i robimy obecnie wszystko, co w naszej mocy, żeby mogła wystąpić. Znając jej profesjonalizm i podejście do fanów, wiemy, że zrobi wszystko, aby pojawić się na scenie" - przekazał Plejadzie. Ostatecznie Natalia Nykiel uporała się z problemami i pojawiła się na koncercie. Zdjęcia z występu znajdziecie w galerii na górze strony.

Natalia Nykiel mogła być jurorką w "The Voice Kids". Dlaczego zrezygnowała?

Natalia Nykiel w 2020 roku zasiadła obok Kuby Badacha i Igora Herbuta w jury programu "The Four. Bitwa o sławę". Dlaczego nie chciała sprawdzić się w tej roli w "The Voice Kids"? W rozmowie z Plotkiem wyznała, że początkowo nie czuła się na siłach. - Bardzo lubię "The Voice Kids", żaden program nie daje takich emocji! Przy poprzednich edycjach zupełnie nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi i zawsze od razu dziękowałam za propozycję - mówiła. W 2023 roku musiała odmówić ze względu na inne zobowiązania. - Kilka miesięcy temu, kiedy ta propozycja padła po raz kolejny, po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, że może mogłabym coś tym dzieciakom przekazać, zwłaszcza że wiem, jak ważną rolę w ich życiu (i ich rodziców) odgrywa piosenka "Pół kroku stąd". Jak się ostatnio dowiedziałam, jest najchętniej słuchaną w streamingach piosenką z filmów Disneya w Polsce. Niestety ta propozycja zbiegła się z innymi zobowiązaniami zawodowymi, więc w nadchodzącym sezonie mogę wpaść ewentualnie tylko gościnnie - dodała.