3 lipca media obiegła informacja o narodzinach córki Wojciecha Szczęsnego i Mariny. Noelia przyszła na świat przez cesarskie cięcie. Piosenkarka przyznała, że pierwszy tydzień po porodzie był dla niej wyjątkowo trudny. "Nie mogłam wstać z łóżka, okropny ból, ale składa się na to wiele czynników" - pisała na Instagramie. Trudne były również same początki ciąży. Marina kilka miesięcy temu informowała o pogarszającym się samopoczuciu. "Pierwsze trzy miesiące byłam nieobecna, zmęczona, nudności, wstręt do zapachów, średnio z apetytem. Wylądowałam w szpitalu z wymiotami" - zwierzała się na swoim profilu. Wygląda na to, że Marina powoli dochodzi już do siebie. Żona Szczęsnego znalazła wolną chwilę, by porozmawiać ze swoimi fanami. Czego udało im się dowiedzieć?

Ciekawscy fani dopytywali Marinę o wagę podczas ciąży. Co im odpowiedziała?

Q&A to idealna forma rozmowy z obserwatorami. Marina postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy odnośnie swojej ciąży i samego porodu. Piosenkarka wróciła również wspomnieniami do swojego pierwszego cesarskiego cięcia, które nie było planowane. "Byłam przekonana, że uda mi się naturalnie urodzić. Niestety się nie udało. To był też okropnie ciężki poród" - tłumaczyła. Później odpowiedziała na pytanie odnośnie wagi. Okazuje się, że Marina podczas ciąży przytyła 18 kilogramów. "Na razie zeszło mi dziewięć kilogramów: - wyznała. Tuż po porodzie Marina i Szczęsny wrzucili urocze rodzinne zdjęcie! Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Wojciech Szczęsny chce być świetnym tatą. Sam nie dogaduje się ze swoim

O konflikcie bramkarza z ojcem wiadomo już od lat. Sam Szczęsny nigdy nie zdradził prawdziwego powodu odcięcia się od Macieja Szczęsnego. W podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego piłkarz przedstawił, jak obecnie wygląda sytuacja. - Ja myślę, że życie to jest długi film i ja dzisiaj nie widzę tego happy endu, żeby była jasność. (...) Mnie dziś nie zależy na tym, żeby te relacje się zmieniły. Szczerze? Jest mi trochę wstyd to mówić, bo to jest mój ojciec, ale jest mi nawet dobrze z tą sytuacją - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: Wojciech Szczęsny rozgadał się o małżeństwie i karierze Mariny. "Czuje się NIEDOCENIANA"