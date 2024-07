Sprawa Iwony Wieczorek wciąż wzbudza wiele emocji. Mieszkanka Trójmiasta zaginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach w lipcu 2010 roku. Ślad po Iwonie Wieczorek urwał się przy wejściu na gdańską plażę nr 63. Do dziś jej nie odnaleziono. Niedawno pojawiły się nowe informacje w sprawie zaginięcia. Komenda Stołeczna Policji przekazała wiadomość o przełomie na stronie internetowej. Ustalono, że z zaginięciem kobiety może mieć związek kierowca białego fiata cinquecento. Wiele osób nie wierzy jednak w to, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw. Na nic zdały się w przeszłości próby pomocy jasnowidzów.

Zobacz wideo Mama Iwony Wieczorek. "Chcę po prostu..."

Krzysztof Jackowski miał kilka wizji. "Co ten człowiek wyprawiał"

Mama Iwony Wieczorek szukała wszędzie pomocy. Po zaginięciu córki zgłosiła się do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Mężczyzna otrzymał od niej dwie bluzki i zdjęcie Iwony Wieczorek. Twierdził wtedy, że 19-latka żyje i znajduje się w okolicy altany ogrodowej. Kilka dni później Jackowski poszedł na deptak i po otrzymaniu nowej rzeczy zaginionej zmienił zdanie. - Wtedy miałem kolejne doznanie, z którego wynikało, że Iwona Wieczorek nie żyje - mówił Jackowski. Następnej wizji doznał w programie "Interwencja". Przed kamerami wąchał koszulkę zaginionej, kreślił w notatniku, biegał w okolicach plaży i nakazywał przeszukanie terenu. Ujęcia z programu znajdziecie w galerii na górze strony.

Mama Iwony Wieczorek nie mogła uwierzyć w to, co widziała i była oburzona zachowaniem Jackowskiego. "O programie dowiedziałam się przypadkiem. Przyszłam na plażę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Gdy widziałam tę szopkę, byłam w szoku. Jackowski biegał, jakby miał wizję, a w rzeczywistości dzień wcześniej sama mu o wszystkim opowiadałam. Oprowadzałam i pokazywałam miejsca. Coś nieprawdopodobnego, co ten człowiek wyprawiał!" - wyznała rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym".

Iwona Wieczorek w materiale TVN 'Uwaga'

Wróżbici z całego kraju szukali Iwony Wieczorek. Takie mieli teorie

Krzysztof Jackowski nie był jedyną osobą, która opowiadała o swoich wizjach związanych z zaginięciem. Mama Iwony Wieczorek wyjawiła w rozmowie z "Newsweekiem", że zgłaszali się do niej wróżbici z całego kraju. Pojawiały się teorie, że należy szukać jej córki w Jastrzębiej Górze lub w lesie. W 2022 roku wróżka z Sopotu opowiadała w "Fakcie", że jest szansa na znalezienie Iwony Wieczorek. ZOBACZ TEŻ: "Może Iwona wróciła do domu?" Szokujące oskarżenia w stronę matki Wieczorek. Mocna reakcja