Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dorota Gawryluk już nie poprowadzi 'Wydarzeń'?

Dorota Gawryluk jest dobrze znana widzom od lat. Karierę zaczynała w latach 90. w telewizji Polsat. Najpierw jako reporterka, następnie prowadząca, a w 2001 roku jako zastępca szefa programu "Informacje" oraz "Polityczne graffiti". Po krótkim romansie z TVP, wróciła do Polsatu, gdzie od lutego 2009 roku prowadziła "Wydarzenia". Od marca 2018 roku do grudnia 2023 roku była dyrektorem pionu informacji Objęła następnie stanowisko dyrektora pionu kanałów tematycznych. Od marca 2024 prowadzi autorski program "Lepsza Polska". Od 18 czerwca br. nie prowadzi jednak "Wydarzeń" o 18.50. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnych Mediów wynika, że dziennikarki nie będzie na wizji do końca sierpnia.

Doroty Gawryluk zabrakło wśród prowadzących. Wstępne ustalenia

Dorota Gawryluk od grudnia ubiegłego roku prowadziła "Wydarzenia" o 18.50 dwa razy w tygodniu. Od marca w czwartki prowadziła autorski program "Lepsza Polska". Ostatnie wydanie programu pojawiło się na antenie 20 czerwca. W ubiegłym miesiącu mogliśmy ją oglądać w programie jedynie dwa razy - 17 czerwca i 18 czerwca. Na billboardzie znajdującym się blisko budynku Polsatu widoczne są twarze Katarzyny Zdanowicz, Piotra Witwickiego i Bogdana Rymanowskiego oraz logotypy Polsat News, Polsat News Polityka, "Wydarzenia 24" i "Interia Wydarzenia". Zabrakło wizerunku Gawryluk, której twarz zawsze była widoczna przy tego typu kampaniach. "Wiarygodność Rzetelność Zaufanie" – głosi hasło na plakacie. Dziennikarka od kilku tygodni znajduje się w USA i ma wyłączony telefon.

Kilkanaście tygodni do wyborów w Stanach, ale wszystko wydaje się przesądzone. Nie uda mi się tu uciec od polityki, obserwuję ją z bliska

- napisała pod zdjęciem, które zamieściła w swoich mediach społecznościowych 16 czerwca.

Prezenterka do wpisu dołączyła również link do artykułu na temat wyborów w Ameryce. "Dla ludzi, którzy odrzucają nienawiść i choć sympatyzują z różnymi ugrupowaniami, to łączy ich chęć pracy dla ojczyzny i osiąganie indywidualnego szczęścia, i tutaj, za oceanem, i w Polsce, nie ma dzisiaj miejsca. Wymaga się od nich, by stanęli po jednej ze stron politycznego sporu, a gdy się opierają, coś im się "przykleja". Świat jest dziś czarno-biały, a przez to bardzo ubogi" - pisała we wcześniej wspomnianym artykule.

Kto zastąpi Dorotę Gawryluk? Pojawia się coraz częściej

W czerwcu główne wydanie "Wydarzeń" (to o 18.50) aż 15 razy prowadziła Katarzyna Zdanowicz. Magdalena Kaliniak poprowadziła siedem programów, Piotr Witwicki dwa, a Igor Sokołowski pięć. Ten ostatni pierwszy raz pojawił się w głównym wydaniu programu w styczniu br. Ostatnio znacznie częściej prowadzi serwis o 18.50. W "Wydarzeniach" o 15.50 zadebiutował już w listopadzie 2022 roku. W latach 2011-2015 był związany z TVN24. Od 2015 przez rok pracował w TVP Info, a następnie przez kilka miesięcy w Telewizji WP. W 2018 roku wrócił do TVN24, ale odszedł na początku 2021 roku. Dziennikarza można też oglądać na antenie Polsat News w programie "W Rytmie dnia". Poza pracą w mediach, Sokołowski jest dyżurnym ruchu w PKP PLK.