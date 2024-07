Kompromitacja Chajzera. Chwalił się Nokią, a nagle wyciągnął to

Filip Chajzer zawalczy na Fame MMA ze znanym youtuberem Gimperem. Na konferencji zdecydował się na szokujące wyznanie. - Walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem, waliłem kokę, hardkorowo - powiedział. Dodał, że to dla niego "walka o samego siebie". Filip Chajzer udzielił też wywiadu dziennikarzowi sportowemu, Mateuszowi Kaniowskiemu, który ma swój kanał na YouTubie. W rozmowie sam sobie zaprzeczył - mówił, że używa starej Nokii, po czym wyciągnął iPhone'a. Internauci mu tego nie darują.

REKLAMA

Zobacz wideo Przetestowaliśmy kebab Chajzera. Warto?

Filip Chajzer przeczy sobie w wywiadzie. "Wyjaśnił się chłop sam"

Filip Chajzer w wywiadzie, który pojawił się na YouTubie, opowiedział o tym, jak chciał odciąć się od sieci poprzez kupieni starego telefonu. - Staram się też dla własnego zdrowia psychicznego odcinać od internetu. Kupiłem sobie starą Nokię 6310, wiesz, po ile kasy to teraz chodzi? Stary, dwa tysiące trzeba zapłacić za taki telefon. Właśnie po to, żeby się odciąć od neta - mówił. W tej samej rozmowie zapomniał się i wyciągnął iPhone'a. - Wiesz, są dwa światy. Ten, w którym jesteśmy, w którym jesteś człowiekiem, mogę cię dotknąć, a ty mnie oraz ten tu - powiedział, pokazując na smartfona. - To nie jest Nokia - zauważył Mateusz Kaniowski.

Nie, to akurat iPhone na potrzeby zrobienia zdjęć na social media

- stwierdził Filip Chajzer. Dodał, że Nokia nie robi zdjęć. Internauci od razu wytknęli mu to w komentarzach. "Wyjaśnił się chłop sam, wyciągając iPhone'a", "Zero internetu, ale iPhone'a ma", "Mistrz farmazonów", "Pier****, że kupił Nokię, aby się odciąć od internetu, a się zapomniał i wyciągnął najnowszego iPhone'a. Pierwszy wywiad, a już farmazon" - piszą. Wytykają mu też, że ten model Nokii można kupić dużo taniej.

Zygmunt Chajzer zapytany o walkę syna. Jaśniej się nie da

Udział Filipa Chajzera we freak fightach budzi kontrowersje. Dziennikarz Plotka Bartosz Pańczyk zapytał Zygmunta Chajzera o to, co myśli o walce syna. Jego odpowiedź była jasna - nie chce się w to mieszać. - Nie wypowiadam się o tym i nic nie powiem. Przepraszam serdecznie i dziękuję. Czy będę szedł na walkę? Nie powiem - powiedział. Zdjęcia Filipa Chajzera z konferencji znajdziecie w galerii na górze strony.