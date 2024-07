"Był sobie kot" to bajka w reżyserii Christophera Jenkinsa, która już wkrótce trafi do kin. Premierowy pokaz produkcji odbył się 16 lipca w warszawskich Złotych Tarasach. Jak to bywa w przypadku większych wydarzeń, nie może zabraknąć na nich gwiazd z polskiego show-biznesu. Czyja stylizacja na ściance zachwyciła najbardziej? Zdjęcia celebrytów, którzy pojawili się na premierze, znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek ocenia styl znanych osób. Co sądzi o Lewandowskiej?

Katarzyna Zielińska postawiła na fioletową kreację. Zadała szyku

Katarzyna Zielińska pojawiła się na premierowym pokazie filmu "Był sobie kot". Wcale nas to nie dziwi, ponieważ aktorka dubbinguje postać z bajki. Katarzyna Zielińska z pewnością zwróciła uwagę wszystkich fotoreporterów na wydarzeniu. Założyła fioletowy komplet garniturowy, składający się z krótkiej spódnicy i luźnej marynarki. Zestawiła kreację z białymi sandałkami oraz małą torebką. Zielińska postawiła także na bardzo modną fryzurę, czyli gładkiego kucyka. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się klasycznie i stylowo.

Katarzyna Zielińśka Fot. KAPiF.pl

Borys Szyc przełamał elegancję sportowymi dodatkami. Spójrzcie na tę czapkę

Na premierze nie mogło także zabraknąć Borysa Szyca, który użyczył swojego głosu głównej postaci w filmie. Aktor pojawił się na ściance w dość ciekawej stylizacji. Zestawił marynarkę i eleganckie spodnie ze sportowymi butami oraz czapką z daszkiem. Jak widać, aktor lubi eksperymentować i nie boi się odważnych połączeń. Jak podoba wam się efekt? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Borys Szyc Fot. KAPiF.pl

Anna Lewandowska w błyszczących spodniach. Hit czy kit?

Anna Lewandowska także dołączyła do grona gwiazd, które pojawiły się na premierze bajki. Największe show w stylizacji prezenterki Telewizji Polskiej zrobiły jeansy z błyszczącymi elementami, które doskonale mieniły się w świetle reflektorów. Prezenterka "Pytania na śniadanie" dopełniła kreację białą kamizelką oraz klapkami. Cała stylizacja dobrze wpasowała się w klimat tego wydarzenia. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka i Aleksander Baron na ściance PIERWSZY RAZ odkąd zostali rodzicami. Ale się wystroili!