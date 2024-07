Marina pokazała syna i córkę. Zdradza szczegóły poczęcia Noelii

Marina Łuczenko miała zaledwie 24 lata, gdy poznała Wojtka Szczęsnego. Szybko okazało się, że piłkarz jest "tym jedynym" i już po dwóch latach para zaręczyła się, a w 2016 roku na przedmieściach Aten powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Bajeczna ceremonia wzruszyła rodzinę, przyjaciół i fanów pary. Dwa lata po ślubie na świat przyszedł ich ukochany syn Liam, który z czasem zaczął dopominać się o rodzeństwo. Przez problemy zdrowotne Mariny nie było wiadomo, czy to marzenie się spełni, ale w tym roku udało się i sześciolatek został dumnym starszym bratem. Dwa tygodnie temu, dokładnie w urodziny Mariny, na świat przyszło drugie dziecko Szczęsnych - Noelia.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina o pokoju córki

Marina pokazała dzieci. Zdradziła szczegóły poczęcia Noelii

Cała rodzina jest już w komplecie. Wojtek i Liam zorganizowali "swoim dziewczynom" spektakularne powitanie. 16 lipca piosenkarka zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Jedno z nich brzmiało: "Jak Liam zareagował na siostrzyczkę? Czy chce pomagać przy Noelce?". Wtedy Marina udostępniła zdjęcie trzymającego w ramionach siostrę młodego Szczęsnego z podpisem:

Wielka wdzięczność i miłość

Padały jednak również bardziej prywatne pytania. "Jaką płeć wraz z Liamem i Wojtkiem obstawialiście, no i skąd takie piękne imię?" - dopytywała inna internautka. Łuczenko nie wahała się i odpowiedziała, że marzyli o dziewczynce. Zdradziła również, jak doszło do poczęcia. Okazało się, że Szczęśni planowali przyjście na świat córki według chińskiego kalendarza. To metoda znana ponad 700 lat i podobno była używana już przez cesarską rodzinę Chin. Jest to narzędzie oparte na chińskiej tradycji, które pozwala przewidzieć płeć dziecka na podstawie miesiąca poczęcia i wieku matki. Podobno wystarczy znaleźć miesiąc poczęcia i wiek matki w latach skończonych. Przy przecięciu tych dwóch wartości można znaleźć przewidywaną płeć dziecka. Tabele z tymi wartościami można znaleźć w sieci. Jeśli jesteście ciekawi zdjęć i odpowiedzi Mariny, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Noelka była zaplanowana według chińskiego kalendarza. Marzyliśmy o dziewczynce i udało się!

- napisała piosenkarka.

Marina pokazała pokój córki. Baldachim i garderoba to dopiero początek. Cena koca zwala z nóg!

Noelia z pewnością jest oczkiem w głowie rodziców. Niedawno piosenkarka pochwaliła się pokojem córki. Wnętrze bardzo spodobało się internautom. W centralnej części pomieszczenia stoi białe łóżeczko z przywieszoną karuzelą i małym baldachimem. Marina udekorowała pokój Noelii różowymi balonami, zabawkami w kształcie zwierząt, książkami oraz małym wózkiem. Nie zabrakło także luksusowego dodatku, jakim jest koc marki Hermes, którego cena wynosi ponad siedem tysięcy złotych. Pod postem Łuczenko wylała się fala komentarzy. "Jejku, jaki śliczny", "Pięknie udekorowany dla małej Noelki", "Pokój dla małej księżniczki", "Piękny, delikatny, ze smakiem", "Bajkowy" - pisały wniebowzięte internautki.