Hirek Wrona to znany polski radiowiec i legenda mediów. Dziennikarz poinformował właśnie na swoich mediach społecznościowych, że przeszedł poważną operację.

Hirek Wrona o operacji. Zaapelował do mężczyzn

Hieronim Wrona zdobył się na szczere wyznanie. "Przerzedłem udaną operację raka prostaty" - napisał. Zaapelował również do męskiej części odbiorców, że powinni się badać.

Każdy Pan powinien po 40. roku życia badać sobie PSA. I to przynajmniej raz na rok. Pilnujcie tego Szanowni! Koszt niewielki albo i żaden. Zysk olbrzymi: ŻYCIE! Łączę się z tymi, którzy cierpią. Dziękuję wszystkim za wsparcie

- dodał.

Hirek Wrona zaczynał karierę w połowie lat 80. od współpracy z Programem III Polskiego Radia. Był autorem i współpracownikiem takich audycji jak m.in. "Radiomann" czy "Radio Clash". Współpracował również z innymi stacjami radiowymi: RMF FM, Radiem Plus i Radiem Jazz. W latach 1991–2006 współprowadził blok muzyczny w programie informacyjnym "Teleexpress" na TVP1. W styczniu przyznał, że nie wyklucza powrotu do TVP. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zaznaczył, że mógłby rozważyć powrót do mediów publicznych w zależności od tego, jaką rolę miałby w nich sprawować. Dziennikarz nie wyklucza powrotu, jeśli tylko mógłby się zająć tematami, którymi się pasjonuje. Chodzi głównie o muzykę. "Cały czas jestem aktywnym radiowcem, prowadzę audycję w stacji JazzKultura, i jeżeli byłoby zapotrzebowanie na tematykę, którą się zajmuję, czyli muzyka soul, punk i jazz, to nie widzę przeszkód. Tylko nie wiem, czy nowe władze mediów publicznych będą szukały ludzi o takim profilu jak ja. Jeżeli jednak takie obszary byłyby w kręgu zainteresowań władz mediów publicznych, to nie widzę przeszkód" - stwierdził.