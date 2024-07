Córki nie przypilnowały Romana Giertycha. To nagranie źle się zestarzało

Dyskusja w kwestii aborcji zdaje się być w Polsce niekończąca. Podczas posiedzenia sejmu 12 lipca koalicja rządząca liczyła na to, że w końcu uda im się rozwiązać jeden z problemów związanych z przerywaniem ciąży. Przegrali jednak trzema głosami, a jedną z osób, które nie oddały głosu, był Roman Giertych. Niedawno jego córka obiecywała jednak, że przypilnuje go w kwestiach związanych z prawami kobiet.

Córka Romana Giertycha zapewniała, że jej ojciec ma "otwarty umysł"

Koalicja rządząca może mówić o porażce w kwestii głosowania nad depenalizacją pomocy w aborcji. Za przyjęciem projektu zagłosowało 215 posłów, a przeciwko było 218. Dwóch obecnych na sali polityków wstrzymało się od głosu. 24 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowało przeciwko ustawie. Wielu przyglądało się również trzem nieobecnym podczas głosowania posłom Koalicji Obywatelskiej - Romanowi Giertychowi, Waldemarowi Sługockiemu i Krzysztofowi Grabczukowi. Ostatni z polityków ma usprawiedliwienie - przebywał w szpitalu. Sługocki twierdzi, że jest w delegacji za oceanem. Ale co z Giertychem? Jego córka jeszcze przed wyborami zaznaczyła, że wraz z siostrami i mamą przypilnują, by polityk zagłosował za prawami kobiet.

Mój tata wygląda na takiego surowego, konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest nas w domu cztery: moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy

- twierdziła Karolina Giertych na filmiku, który pojawiło się na youtube'owym kanale polityka w sierpniu ubiegłego roku. Jak widać, nagranie nienajlepiej się zestarzało. Zdjęcia z głosowania znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak Giertych tłumaczył się ze swojej nieobecności. Są już konsekwencje

Wyborcy poczuli się oszukani, a Giertych postanowił skomentować swój wybór. "Wiele moich poglądów ewoluowało, ale nie jestem Moniką Pawłowską a rebours. Dzisiaj ze względu na szacunek do poglądów jednak zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej postanowiłem nie brać udziału w głosowaniu nad projektem Lewicy" - napisał na X. Na sytuację szybko zareagował premier Donald Tusk. "To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)" - czytamy we wpisie prezesa Rady Ministrów na X.