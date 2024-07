We wtorek 9 lipca w mediach pojawiła się niezwykle smutna informacja. Jerzy Stuhr nie żyje. Wiadomość została potwierdzona przez jego syna Macieja Stuhra. Aktor przez długi czas chorował. W wywiadach bez wahania poruszał temat śmierci. - Tak. Wiedziałem, że wszystko za chwilę może się skończyć. Z drugiej strony wierzyłem, że jeszcze jestem w stanie to przewalczyć. Nie wiem, czy w tej chwili, jakby coś mnie dopadło, czy miałbym siłę na walkę - mówił Stuhr w rozmowie w programie "Rozmowy NieWygodne".

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir i Kajra zdradzają, czego nauczył ich Jerzy Stuhr. Wzruszające słowa

Pogrzeb Jerzego Stuhra przebiegnie w inny sposób. Tak się rozpocznie

Bliscy oraz fani po raz ostatni pożegnają Jerzego Stuhra w środę 17 lipca o godz. 14.00. Informacja została przekazana przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Wybitny aktor spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W jednym z wywiadów artysta opowiadał o tym, gdzie zostanie pochowany. Możecie o tym przeczytać TUTAJ. Z informacji na stronie internetowej wynika, że tego dnia odbędą się aż trzy pogrzeby. Pochowanie Jerzego Stuhra będzie się nieco różnić od pozostałych uroczystości. Przede wszystkim odbędzie się w innym miejscu. Dwa pogrzeby rozpoczną się od kaplicy. Ceremonia pochówku Stuhra zacznie się, z kolei od bramy. Jest to częste działanie w przypadku uroczystości znanych osób. Wszystko ze względu na to, że prawdopodobnie pojawi się dużo żałobników. Po więcej zdjęć Jerzego Stuhra zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jerzy Stuhr Wiadomo, kiedy i gdzie obędzie się pogrzeb Jerzego Stuhra; Fot. KAPIF

Maciej Stuhr opublikował pierwszy post od śmierci ojca. Wzruszające słowa

Maciej Stuhr zrobił ogromną karierę w branży filmowej. Już w młodym wieku zajął się aktorstwem, tak jak Jerzy Stuhr. Nie da się ukryć, że zmarły ojciec był dla niego inspiracją. Fani postanowili wesprzeć Macieja. "Przykre wieści. Twój tata był jedną z najważniejszych postaci polskiego kina", "Bardzo mi przykro, śmierć pana taty to ogromna strata dla nas wszystkich", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny" - czytamy na Instagramie. Sam Maciej Stuhr zamieścił wyjątkowy wpis w mediach społecznościowych. Nie da się ukryć, że chwyta za serce. Wystarczyło jedno, wzruszające słowo. "Wdzięczność" - napisał pogrążony w żałobie Maciej Stuhr. ZOBACZ TEŻ: A. Kwaśniewska w rozdzierających serce słowach pożegnała Jerzego Stuhra. "Byłam 20 lat młodsza, przerażona"

Maciej Stuhr, Jerzy Stuhr kkatny / KTNY KAROL/KAPiF.pl