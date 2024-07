Nie da się ukryć, że "The Voice of Poland" otworzyło drogę dla wielu utalentowanych muzyków. Kultowy program doczekał się wielu edycji. Widzowie Telewizji Polskiej mogli liczyć również na inne rodzaje muzycznego show: "The Voice Senior" i "The Voice Kids". Jurorzy zasiadający w formacie to z reguły popularni artyści. Doda bardzo chciałaby dołączyć do tego grona. Zobaczcie, co zrobiła.

Doda funkcjonuje w polskim show-biznesie od wielu lat. Popularna piosenkarka zyskała miano gwiazdy już na początku swojej kariery. Nie działa jednak jedynie w branży muzycznej. Artystkę zobaczyć można było również w programach. Doda wystąpiła w show "12 kroków do miłości", w którym szukała idealnej drugiej połówki. Fani mogli ją również podziwiać w "Doda. Dream Show", gdzie pokazywała przygotowania do występów w ramach trasy "Aquaria Tour". Wygląda na to, że nadal jej mało. Doda z chęcią spróbowałaby swoich sił jako jurorka "The Voice". Póki co nie miała takiej okazji. Czy aby na pewno? W sieci pojawiło się nietypowe ujęcie. Wokalistka tak edytowała zdjęcie, że wyglądało, jakby zajmowała fotel jurora w programie. "A teraz, kochani, afirmujemy grupowo i najlepiej międzynarodowo, tak że wzywam również Polonię" - napisała pod postem na Instagramie. Co na to fani? Wspierają artystkę w walce o marzenia. "Manifestujemy, oni jeszcze nie wiedzą, jaką mieliby oglądalność, jakbyś była", "O tak, trzymamy kciuki" - pisali. Co sądzicie? Jeśli mało wam Dody, jej przerobione zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ile warta jest Doda? Niedawno podzieliła się rankingiem "Forbes Women"

Magazyn "Forbes Women" co roku wypuszcza rankingi najcenniejszych marek osobistych. W 2023 roku Doda zajęła w nim 12. miejsce. Okazało się, że dwanaście miesięcy ciężkiej pracy przyczyniło się do jej ogromnego awansu. Gwiazda w 2024 roku wskoczyła na czwarte miejsce. Nie kryła dumy w mediach społecznościowych. "Z raportu najcenniejszych kobiecych marek osobistych - w nowym zestawieniu moja wycena jest na poziomie 305 mln złotych (tuż po Idze Świątek, Agnieszce Holland i Magdzie Linette). Wow, wśród takich nazwisk to prawdziwy sukces. Doceniajmy, a nie oceniajmy" - napisała dumna wokalistka. Szczegóły na temat tegorocznego rankingu "Forbes Women" znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Doda pozuje w bikini. Fanka: Tylko ja zwróciłam uwagę na pierścionek? Robi wrażenie