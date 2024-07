Krzysztof Ibisz w 2021 roku wziął trzeci ślub. Ożenił się z Joanną (wówczas jeszcze Kudzbalską), która znana była z programu "Top Model". W 2022 roku doczekali się syna Borysa, a obecnie czekają na narodziny kolejnego dziecka. Joanna Ibisz jednak zamiast modelingu wybrała medycynę. Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Teraz dumny mąż pochwalił się kolejnym sukcesem żony

Sukces Joanny Ibisz. "Jako pierwsza w Polsce"

Joanna Ibisz jest dyplomowanym lekarzem medycyny stylu życia, a także specjalistką akupunktury z dyplomem Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Lekarka skupia się przede wszystkim na holistycznym podejściu do pacjenta i naturalnych terapiach. Żona Ibisza prowadzi też profil na Instagramie, na którym dzieli się swoją wiedzą. Joanna wciąż się rozwija i teraz doszedł na jej konto kolejny tytuł, o czym poinformował Krzysztof.

Po czterech latach intensywnej nauki Asia została certyfikowanym lekarzem medycyny funkcjonalnej. Jako pierwsza w Polsce

- napisał na InstaStories i pokazał zdjęcie dyplomu. Ona również pochwaliła się na swoim profilu sukcesem. "Jedyne sześć miesięcy codziennej nauki i dziś dotarł do mnie dyplom prosto z USA" - napisała. Zdjęcia dyplomu znajdziecie w galerii na górze strony. Jak czytamy na stronie unamedica.pl, "medycyna funkcjonalna traktuje organizm jako system naczyń połączonych, a nie zbiór niezależnych organów i układów", a terapia skupia się na całej osobie, nie tylko na chorobie i jej objawach.

Żona Krzysztofa Ibisza jest od niego młodsza o 27 lat. Opowiedział o ich relacji

Krzysztof Ibisz w czwartą rocznicę poznania Joanny, opublikował szczery wpis na Instagramie. Okazuje się, że nie zawsze w ich relacji było tak kolorowo. "To już cztery lata od naszego poznania. Wiele musieliśmy zmienić, aby móc być razem i wiele wzajemnie się od siebie nauczyć. Nie była to prosta droga. Wiemy coraz lepiej, jak możemy się wzajemnie uszczęśliwiać i że nie ma na tym świecie nic cenniejszego niż szczęśliwa rodzina" - napisał. W programie Izabeli Janachowskiej ujawnił, że pierwszy raz zobaczył Joannę w klubie sportowym i zakochał się wręcz od pierwszego wejrzenia. - Zobaczyłem Asię, stała przy recepcji i po prostu piorun od razu, strzeliło, błyskawice, piorun sycylijski. Pomyślałem sobie, że marzyłbym o tym, żeby być z tą kobietą i żeby ona była moją żoną. Po prostu poczułem, że to jest to - wyznał.