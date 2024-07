Jerzy Stuhr nie żyje. Aktor miał 77 lat. Od dawna chorował

Jerzy Stuhr nie żyje. Informację o śmierci aktora w rozmowie z Onetem potwierdził jego syn Maciej Stuhr. Od jakiegoś czasu nie czuł się dobrze. Niespełna dwa tygodnie temu w warszawskim Teatrze Polonia odwołano z powodu jego choroby w ostatniej chwili spektakl, w którym gra jedną z głównych ról pt: "Geniusz". Problemy zdrowotne Jerzego Stuhra zaczęły się w 2011 roku. Wtedy po pobycie w szpitalu okazało się, że ma nowotwór krtani. Dawano mu 30 proc. szans na przeżycie. Po długiej rekonwalescencji, w 2020 roku doznał udaru mózgu. Wcześniej przeszedł też zawał serca. W 2023 roku syn aktora mówił, że jego ojciec przebywa w ciężkim stanie na OIOM-ie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w Zakopanem. Stracił wtedy krtań.

Jerzy Stuhr nie myślał o śmierci

Po operacji usunięcia krtani Jerzy Stuhr jakiś czas temu udzielił wywiadu dla "Newsweeka". Współczuł wtedy Zbigniewowi Ziobrze, który od miesięcy poddawany jest intensywnemu leczeniu onkologicznemu. - Wznowa jest częstym przypadkiem w nowotworze. Ale wytrzymałem. Mam dokładnie to samo, co Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać. Prawie trzy tygodnie byłem na OIOM-ie - wyznał aktor rozmowie z Aleksandrą Pawlicką, dziennikarką "Newsweeka". Mimo ciężkich przeżyć nie żegnał się ze światem. - Myślałem tylko o tym, ile jeszcze kroków dzisiaj? Dokąd dojdę? Do łazienki czy do recepcji? Z balkonikiem czy dam radę o własnych siłach? Jestem zaprawiony w chorobach. Widocznie mam silny organizm, że wszystko to wytrzymuję - dodał. Po zdjęcia aktora zapraszamy do galerii na górze strony.

Kariera Jerzego Stuhra

Jerzy Stuhr najbardziej jest znany publiczności z filmów: "Wodzirej", "Amator", "Przypadek", "Seksmisja", "Bohater roku", "Kingsajz", "Łuk erosa", "Obywatel Piszczyk", "Kiler", "Korowód", " Mistyfikacja", "Habemus papam - mamy papieża". Aktor był również reżyserem. Odpowiadał za produkcje takie jak: "Spis cudzołożnic", "Historie miłosne", "Tydzień z życia mężczyzny", "Duże zwierzę", "Pogoda na jutro". Chętnie dubbingował też bajki m.in. "Shreka", gdzie użyczył głosu osłowi.