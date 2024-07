Maluba jest już po ślubie! O ceremonii dowiedziała się trzy tygodnie wcześniej

Magdalena Lubacz znana w sieci jako Maluba to zwyciężczyni trzeciej edycji "Projektu Lady". Od czasu zakończenia show prężnie działa w sieci, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje życie. Niedawno zaskoczona celebrytka informowała o planach narzeczonego, który postanowił zorganizować dla nich ślub niespodziankę w zaledwie trzy tygodnie. - Tydzień temu dowiedziałam się, że mój chłopak zorganizował dla mnie ślub i wesele niespodziankę. Sam wybrał miejsce, datę i wszystkie inne potrzebne rzeczy. Od zawsze wiedział, że marzę o ślubie w zamku. Jak prawdziwa dama i księżniczka - wyznała na nagraniu, które pojawiło się na jej koncie na serwisie YouTube. Jak się okazuje, para jest już po ślubie. Zobaczcie, jaką suknię wybrała na ten wyjątkowy dzień.

Zobacz wideo Sylwester Wardęga wypowiada się na temat plagiatu Maluby. Taka sytuacja już miała miejsce

Maluba jest już po ślubie zorganizowanym w trzy tygodnie. Ceremonia była iście królewska

Maluba od ponad czterech lat związana jest z fighterem MMA Maciejem Ratajem. Wygląda na to, że plan jej ukochanego z weselną niespodzianką doskonale się powiódł, bo para jest już po ślubie. Zakochani powiedzieli sobie "tak" na zamku w Baranowie Sandomierskim. Celebrytka udostępniła już w sieci zdjęcia z ceremonii na Instagramie. Widać, że para zdecydowała się na imprezę z przytupem. Do zamku młodzi przyjechali karocą, a salę weselną udekorowano w kolorze głębokiej czerwieni. Wnętrze zamku tonęło też w czerwonych kwiatach, a panna młoda wybrała suknię z głębokim dekoltem. Co ciekawe za organizację całego przedsięwzięcia odpowiedzialny był ukochany celebrytki. Jak sądzicie, czy para faktycznie dała radę zorganizować ślub w trzy tygodnie, czy to tylko PR-owa sztuczka? Zdjęcia ze ślubu Maluby znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maluba zaprosiła na ślub Małgorzatę Rozenek. Wykorzystała do tego swoją menadżerkę

Maluba na swój ślub postanowiła zaprosić także mentorki z "Projektu Lady". Celebrytka wzięła udział w edycji z 2018 roku. W rozmowie z portalem Pomponik zdradziła, że sama krępowała się zadzwonić do Małgorzaty Rozenek, ale zdecydowała się wykorzystać znajomości, aby zaprosić ją na swój ślub. - Wstydziłam się napisać do Małgorzaty Rozenek-Majdan. Onieśmiela mnie bardzo - podkreśliła Maluba. Z gwiazdą skontaktowała się jej menadżerka, która zna się z Radosławem Majdanem. Niestety Małgorzata Rozenek nie mogła wziąć udziału w uroczystości. - Smutno mi było - podsumowała celebrytka.