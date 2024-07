Aleksander Sikora przez lata współpracował z Telewizją Polską. Prezenter był m.in. polskim korespondentem na Konkursie Piosenki Eurowizji. Sikora prowadził również mnóstwo innych wydarzeń. Choć decyzją o zwolnieniu nikt specjalnie zaskoczony nie był, to wiele osób do tej pory żałuje, że nie zobaczy już swojego ulubionego dziennikarza na antenie TVP. Na informacje o zatrudnieniu w konkurencyjnej stacji nie trzeba było długo czekać. Teraz Aleksander Sikora oficjalnie stał się częścią ekipy Polsatu. Prezenter zadebiutował podczas gali Mister Supranational 2024. Witając się z publicznością, pozwolił sobie na szczere wyznanie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Sikora poradził sobie z nowym wyzwaniem, zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Aleksander Sikora pierwszy raz w Polsacie. "Ogromny zaszczyt"

4 lipca odbył się Konkurs Mister Supranational 2024. Na cenie oprócz byłego dziennikarza TVP pojawili się również Katarzyna Kołeczek i Nico Panagio. Jak Sikora przywitał się z publicznością? - Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - mówił. Występ prezentera przypadł widzom do gustu. "Bardzo dobry dziennikarz, świetnie, że znowu będzie na ekranach TV" - czytamy na oficjalnym profilu stacji na Facebooku. A jak waszym zdaniem Sikora poradził sobie z prowadzeniem gali?

Aleksander Sikora Fot. KAPiF.pl

Aleksander Sikora pojawi się w znanym programie Polsatu? W sieci huczy od plotek

Stacja ruszyła z promocją nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiadomo już, że w programie pojawi się Patricia Kazadi i Damian Kret. Niedawno ogłoszono, że do grona uczestników dołączy również Reni Jusis. "Nigdy bym się nie spodziewał Reni Jusis w tym programie. Dwa razy była odtwarzana przez Olę Szwed i Marcina Januszkiewicza, a teraz sama Reni będzie wcielać się w innych artystów, jestem bardzo ciekawy jej występów" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Okazuje się, że jedną z gwiazd nowej edycji ma być również Aleksander Sikora! Polsat nie potwierdził jeszcze tych informacji, ale biorąc pod uwagę kolejne angaże prezentera, taki scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny. ZOBACZ TEŻ: Aleksander Sikora nie ogląda "Pytania na śniadanie". Mówi o skowycie zwolnionego