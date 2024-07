Marta Manowska od lat jest prowadzącą "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony". Prezenterka spędza wiele godzin na planie programów, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Już niedługo, po krótkiej przerwie na antenę Telewizji Polskiej powrócą ulubione formaty. Tymczasem Manowska ma trochę więcej czasu dla siebie. Dziennikarka postanowiła wybrać się do fryzjera i odświeżyć swoje włosy. Z salonu wyszła bardzo zadowolona, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Zdjęcia z metamorfozy znajdziecie w galerii na górze strony.

Marta Manowska zachwycona zmianą! W końcu ma zdrowe końcówki

Prezenterka rozsiadła się na fotelu i zaczęła głośno myśleć o swojej nowej fryzurze.- Ja bym chciała, żeby były troszeczkę jaśniejsze, ale nie za bardzo. Troszkę bym chciała ściąć te końcówki, które mają okres świetności już za sobą. Myślę, żeby zrobić przód jaśniejszy - tłumaczyła specjaliście, który od razu wziął się do pracy. Chwilę później mogliśmy zobaczyć niesamowite efekty. Zachwycona Manowska nie mogła przestać mówić o swoim odświeżonym kolorze. - Takich włosów jeszcze nie miałam. Ale też chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, żebyśmy tak rozumieli się bez słów. (...) Mam zdrowe, odżywione końcówki. Bardzo mi się podoba ta koncepcja - tłumaczyła. A jak nowa fryzura przypadła do gustu fanom?

Marta Manowska przed metamorfozą Fot. @martamanowska/ Instagram

Fani zazdroszczą Marcie Manowskiej fryzjera. "Pierwszy, który..."

Pod nagraniem z wizyty w salonie fryzjerskim pojawiło się mnóstwo komentarzy oczarowanych fanów. "Powiedzieć, że jak milion dolarów to jak nic nie powiedzieć", "Jasny gwint, ale czaaad!", "No pięknie…gdzie wy znajdujecie takich rewelacyjnych stylistów?", "Ale ogień! Wyglądasz bosko" - pisali. Część z internautów zwróciła również uwagę na profesjonalne zachowanie fryzjera. "Pierwszy fryzjer, który przy rozmowie z klientką nie szarpie włosami, nie podrzuca. Tylko słucha i analizuje" - czytamy. A wy co myślicie o nowej fryzurze Manowskiej? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Marta Manowska z DUMĄ prezentuje pierścionek! Nieoczywisty, niebanalny