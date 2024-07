W czerwcu zmarł Grzegorz Bloch, znany stylista gwiazd. Informację przekazała w sieci jego siostra. "Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić, tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Żegnaj Grzesiu..." - napisała na Facebooku. Mężczyzna miał 53 lata. Niedawno w mediach podano wyniki sekcji zwłok Blocha. - Jak wynika z protokołu sekcji zwłok, biegli ujawnili podczas sekcji masywne zmiany w obrębie płuc zmarłego. Na tym etapie więcej informacji nie podajemy, oczekujemy na opinię lekarską - przekazał dla Pudelka Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W rozmowie z Plejadą rzecznik poinformował, że podanie dokładnej przyczyny śmierci mężczyzny trzeba będzie jeszcze poczekać. - Biorąc pod uwagę to, że mamy okres wakacyjny i mniejszą obsadę w zakładzie medycyny sądowej, pojawi się ona za jakieś dwa miesiące. Jeśli będzie taka konieczność, do tego czasu przesłuchani zostaną świadkowie, członkowie rodziny i lekarze - podsumował. Pogrzeb Grzegorza Blocha odbędzie się 8 lipca w Porządziu. Makijażystka Ewa Gil zwróciła się z wyjątkową prośbą do osób, które zamierzają pojawić się na ceremonii.

Przyjaciółka Grzegorza Blocha zwróciła się z prośbą do żałobników. "Wiem, że to bardzo Grzesiowi się spodoba"

Ewa Gil to znana makijażystka, która współpracuje z takimi programami, jak "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Gil była przyjaciółką i bliską współpracowniczką Grzegorza Blocha. 2 lipca udostępniła na Instagramie specjalny wpis. Właśnie tego dnia wypadały 54. urodziny stylisty, więc okazja do wspomnień była wyjątkowa. "Dziś są twoje urodziny kochany, a mi przyszło się z tobą żegnać. Znamy się od dzieciństwa, ale nasza wspólna celebracja trwała 30 lat. Bardzo tęsknię za naszym śmiechem, wygłupami i szaleństwami. Piękna miłość nam się przydarzyła najdroższy i zachowam w sercu każdą chwilę spędzoną z tobą. Rozumieliśmy się bez słów, wystarczyło spojrzenie, a wszystko było jasne" - napisała Gil i udostępniła w sieci zdjęcia z przyjacielem. Makijażystka właśnie opublikowała na Instagramie klepsydrę i poinformowała o pogrzebie Grzegorza Blocha. Zwróciła się z ważną prośbą do żałobników, którzy mają w planach uczestnictwo w ceremonii. Wymyśliła, jak w wyjątkowy sposób uczcić pamięć swojego przyjaciela.

Mam niezobowiązującą prośbę, aby ubrać się na biało na tę ceremonię, bo to anielski kolor i wiem, że to bardzo Grzesiowi się spodoba

- napisała przyjaciółka Blocha.

Podano szczegóły dotyczące pogrzebu Grzegorza Blocha

Pogrzeb Grzegorza Blocha odbędzie się 8 lipca o godzinie 11:00 w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Porządziu. Pół godziny przed ceremonią do kościoła zostanie wstawiona urna z prochami. Po mszy urna zostanie uroczyście złożona do grobu na cmentarzu. Podkreślono, że pogrzeb ma charakter prywatny i poproszono, aby uszanować wolę rodziny i bliskich zmarłego. "Rodzina nie życzy sobie udziału mediów oraz dokumentowania uroczystości" - czytamy.