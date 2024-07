Marta Manowska z DUMĄ prezentuje pierścionek! Nieoczywisty, niebanalny

Marta Manowska od lat związana jest z programami Telewizji Polskiej. Fani nie wyobrażają sobie "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" bez ulubionej prowadzącej. Wiele osób zwraca uwagę, że Manowska dużo czasu poświęca na telewizyjne związki poszczególnych uczestników. A co z jej życiem prywatnym? Okazuje się, że na weselu Marty Paszkin kobieta poznała kogoś naprawdę wyjątkowego. Tożsamość mężczyzny nie jest znana, ale Manowska wydaje się być bardzo szczęśliwa. Od czasu do czasu wrzuca zdjęcie z tajemniczym pierścionkiem. Prezent od "narzeczonego"? Czy sentymentalna pamiątka? Zdjęcia ozdoby znajdziecie w galerii na górze strony.

Marta Manowska po raz kolejny to zrobiła! Pochwaliła się pierścionkiem

Prezenterka w ubiegłym roku pojawiła się na ślubie byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony", Marty Paszkin. Pod jednym z pamiątkowych zdjęć Manowska napisała "Dziękuję, że mnie posadziliście przy tym stoliku". W odpowiedzi na komentarz świeżo upieczona panna młoda odpisała "Super, że połączyło was nasze wesele". Jakiś czas później prezenterka dodała wymowne zdjęcie z pierścieniem, które wprowadziło wielu fanów w zakłopotanie. "Jak zobaczyłam pierwsze zdjęcie, myślę, a gdzie jest: I SAID YES" - pisała zawiedziona internautka. Teraz Manowska znów dodała ujęcie ozdoby, wyraźnie ją eksponując. Fani będą mieli pole do spekulacji. Co myślicie na ten temat?

Marta Manowska gorzko o show-biznesie. Dlatego chroni swoje życie prywatne?

Jakiś czas temu prezenterka udzieliła szczerego wywiadu Plejadzie, w którym opowiedziała o swoim podejściu do show-biznesu. Na początku Manowska do wszystkiego podchodziła z ogromną ufnością. Po latach pracy w telewizji wszystko się zmieniło. Stała się ostrożniejsza i włożyła dużo wysiłku, by odseparować swoje życie prywatne od zawodowego. - Zdarzyło mi się kilka przykrych sytuacji. (...) Życiem prywatnym nie zamierzam się dzielić. (...) Zdarzyło mi się kiedyś odmówić kilku wywiadów, ale poparte to było naprawdę kilkoma próbami i zachowaniami dla mnie nieakceptowalnymi jako dla człowieka i dziennikarza" - tłumaczyła, argumentując swoje zdystansowanie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta Manowska w objęciach jednego z uczestników. Zdjęcie trafiło do sieci