Sebastian Fabijański ostatnimi czasy kojarzył się najbardziej z freak fightem i perturbacjami w życiu prywatnym. Wszystko wskazuje na to, że teraz chce się jednak skupić na karierze aktorskiej i wokalnej. Właśnie odrzucił walkę z Filipem Chajzerem na PGE Narodowym. Na tym nie koniec. Już wkrótce pojawi się na antenie Polsatu. Wyjawił nam szczegóły.

Fabijański nie chce już pajacować w sieci. Wkrótce pojawi się na antenie Polsatu

Sebastian Fabijański postanowił naprowadzić swoją karierę na właściwe tory. Nie skusiła go hojna oferta walki z Filipem Chajzerem na PGE Narodowym, za którą zarobiłby krocie. Aktor ma dość pajacowania w sieci i chce rozwijać swoją karierę w filmie i muzyce. Z pomocą przychodzi mu stacja Polsat. Już jesienią stacja wyemituje serial "Grzechy sąsiadów", w którym główne role zagrali Sebastian Fabijański, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek czy Jowita Budnik. Serial już wcześniej zadebiutował w internecie, ale teraz Polsat zdecydował się na emisję na głównej antenie. To bardzo ucieszyło aktora. - Cieszę się bardzo, że ten serial wchodzi na antenę Polsatu, bo to moim zdaniem fantastyczna historia. Tym bardziej mnie to cieszy, bo aktualnie robię wszystko, żeby ludzie znowu zaczęli mnie kojarzyć tylko z twórczości, którą się zajmuję, a nie z wygłupów w internecie czy życia prywatnego. Nie chcę już pajacować w sieci. Oprócz serialu, w połowie września będzie miał premierę mój album "Diament", a już 27-ego lipca będzie miała miejsce premiera spektaklu muzycznego, który reżyseruję - "Adam" w teatrze Bohema House, na który serdecznie zapraszam - powiedział Sebastian Fabijański Plotkowi.

Fabijański poszedł w pop. W nowym teledysku wystąpiła Magda z "Love Island"

Fabijański nie rezygnuje także ze swoich muzycznych projektów. Ostatnio ukazał się jego nowy, popowy singiel. W teledysku do piosenki "Pod gołym niebem" wystąpiła znana z "Love Island" modelka, Magdalena Karwacka. Produkcją utworu zajął się Nerwus. W ciągu pięciu dni od premiery teledysk zobaczyło w sieci ponad 130 tysięcy widzów.