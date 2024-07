Justyna Steczkowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd w branży muzycznej. Piosenkarka nie dość, że ma talent i rozwija karierę, to na co dzień jest niezwykle gościnną osobą. Niedawno pod jej dachem zamieszkała teściowa, ale to nie wszyscy nowi mieszkańcy jej domu. Okazuje się, że gwiazda przygarnęła nieznane sobie osoby.

Justyna Steczkowska mieszka z teściową. W opiece pomaga jej przygarnięta rodzina

Nie dość, że gwiazda zajmuje się na co dzień rozwojem kariery, a już niedługo będziemy mogli ją zobaczyć w fotelu jurora w "Twoja twarz brzmi znajomo", znajduje czas na to, by zajmować się swoją teściową. Jak informuje "Super Express", Hanna Myszkowska zamieszkała z synową ze względu na to, że złamała rękę. Pod dachem Steczkowskiej przechodziła rekonwalescencję, ale jak się okazuje, otoczenie przyrody i podwarszawskie powietrze służy teściowej piosenkarki. Hanna kiedyś pomogła najstarszemu synowi Macieja i Justyny. Leon chciał wyprowadzić się do Warszawy i zamieszkał wtedy z babcią.

Pani Hania mieszka już u Justyny dobrych kilka miesięcy. Przyjechała tam ze złamaną ręką, ale tak się zadomowiła, że nie w głowie jej powrót do Warszawy. Nikt jej zresztą nie wygania. Justyna jak tylko może osobiście otacza ją opieką, ale pomaga też rodzina z Ukrainy, która także mieszka u gwiazdy

- zdradziła "Super Expressowi" osoba z otoczenia Steczkowskiej. 51-latka nie dość, że opiekuje się teściową, przyjęła pod swój dach rodzinę z Ukrainy. Najwyraźniej wszyscy się uzupełniają i świetnie dogadują. Wcześniej gwiazda opiekowała się swoją mamą, która niestety zmarła. Zdjęcie Steczkowskiej z mamą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jaką teściową będzie Justyna Steczkowska?

Jak wiadomo, obaj synowie piosenkarki i architekta są już pełnoletni. Para ma także 11-letnią córkę Helenę. Leon jest niespełna 24-latkiem i ma już narzeczoną. Związek z Ksenią jest bardzo poważny, a para planuje wspólną przyszłość. Stanisław Myszkowski niedługo skończy 19 lat i również ma partnerkę. Justyna Steczkowska jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała niegdyś, jaką będzie teściową. "Najlepszą! Kocham wszystkie dziewczyny, które przychodzą do naszego domu. Są cudowne. Na razie jest Ksenia i Natalia. Mam nadzieję, że to będą długie związki, ale to nie ode mnie zależy i nie będę się wtrącać w ich życie. Zawsze przyjmuję dziewczyny moich synów z otwartym sercem i serdecznością. Niedługo wszyscy jedziemy razem na wakacje. Helenka zyskała nowe fajne ciocie, które uwielbia i świetnie się z nimi bawi" - wyjawiła 51-latka.