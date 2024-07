Małgorzata Rozenek ma w Polsce status supergwiazdy. Ugruntowana pozycja w show-biznesie sprawiła, że w propozycjach zaproszeń może przebierać. Dlatego też wybiera tylko najbardziej prestiżowe eventy.

Małgorzata Rozenek-Majdan na pokazie Poprocki&Brzozowski. Zachwyciła ognistą kreacją

Dlatego też nie ma się co dziwić, że pojawiła się na pokazie Paprocki&Brzozowski, prawdopodobnie jednej z najbardziej prestiżowych imprez lipca. Jaki efekt? Wszystkie oczy na nią. Prezenterka pojawiła się w długiej, półprzezroczystej kreacji, którą osłaniała jedynie koronka. Obcisły krój podkreślał perfekcyjną figurę Małgorzaty Rozenek. Do wszystkiego dobrała bardzo delikatny makijaż w stylu "no make up make up", czyli "makijaż, który jest, ale go nie widać" oraz długie fale w hollywoodzkim stylu. Wyglądała wprost obłędnie i wszystkie oczy oraz aparaty fotoreporterów skierowane były tylko na nią. Szczena opada! A jeśli jesteście ciekawi, jak Małgorzata Rozenek-Majdan prezentowała się w pełnej krasie na pokazie Paprocki&Brzozowski, koniecznie zajrzycie do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek w zjawiskowej sukni na premierze w Paryżu. Ale stylizacja!

Małgorzata Rozenek i Paulina Krupińska razem z mężami pojawiły się na premierze drugiego sezonu serialu "Ród smoka" w Paryżu. I choć Krupińska jako modelka, zawsze prezentuje się genialnie, tym razem to Małgorzata Rozenek skradła całe show. Prezenterka pojawiła się wówczas w zjawiskowej kreacji. Postawiła na sukienkę z fuksjową górą i trenem w tym samym kolorze. Dół kreacji był natomiast czarny. Do tak strojnej stylizacji dobrała delikatną biżuterię, a włosy miała związane w gładki, wysoki kucyk. Jeśli chodzi o makijaż, prezenterka postawiła na lekko przyciemnione oko. Taki makijaż dodawał jej pazura, ale również prezentował się bardzo elegancko. Radosław Majdan wyglądał elegancko obok żony w pasiastym garniturze, białej koszuli i krawacie. Prezentowali się obłędnie, a idealnie podsumowuje to zdanie naszych babć - "para jak z żurnala".