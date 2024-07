Agata Duda trzyma się klasycznego stylu, chociaż potrafi zaszaleć z fasonem, czy kolorem. Czasem jest chwalona przez stylistów, chociaż zdarza jej się zaliczyć modową wpadkę. Tym razem postawiła na róż. Jak wyszło?

Agata Duda po raz kolejny olśniła. Wyglądała jak księżniczka Disneya

Ciepły klimat zdecydowanie sprzyja żonie Andrzeja Dudy. Choć akurat 2 lipca w większości części Polski nie było widać słońca, planowane spotkanie Andrzeja Dudy i prezydenta Albanii Bajrama Begaja doszło do skutku. Głowom państw towarzyszyły rzecz jasna piękne małżonki, ale to od Agaty Dudy nie można było oderwać wzroku. Tym razem prezydentowa skierowała wszystkie spojrzenia w swoją stronę. Wszystko za sprawą pudroworóżowej sukienki z długim rękawem, która sięgała do połowy łydki. Kreacja była w kształcie litery "A", dzięki czemu pięknie podkreślała atuty jej figury. Na prawym ramieniu z kolei doszyty był kwiat w tym samym kolorze. Trzeba przyznać, że Agata Duda prezentowała się obłędnie - niczym księżniczka Disneya. Zdjęcie polskiej i albańskiej pary prezydenckiej pojawiło się na oficjalnych profilach społecznościowych prezydenta RP. Więcej znajdziecie w galerii na górze strony.

Rozwój relacji dwustronnych, współpraca gospodarcza, a także integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską oraz zbliżający się jubileuszowy Szczyt NATO w Waszyngtonie to tematy rozmów Prezydenta Andrzej Duda z albańskim przywódcą. Dziś Prezydent Bajram Begaj z Małżonką Armandą Begaj składają pierwszą oficjalną wizytę w Polsce

- widniał podpis pod zdjęciem.

Agata Duda w Pekinie. Stylista: Wzięła sobie do serca uwagi

Agata Duda niedawno wraz z mężem podróżowała po Pekinie. Była to rzecz jasna podróż służbowa. Ekspert modowy nie mógł wówczas wyjść z podziwu, jak wielkie postępy w kwestii garderoby poczyniła żona Andrzeja Dudy. - Agata Duda po raz kolejny zachwyciła stylizacją. Zdaje się, że pierwsza dama wzięła sobie do serca uwagi dotyczące krojów i fasonów. Luźny, nonszalancki garnitur w nieoczywistym turkusowo-zielonym kolorze prezentował się doskonale. Całość była bardzo nowoczesna i zgodna z aktualnymi trendami. Wszystko było tak, jak należy - skomentował dla Plotka Michał Musiał.