Sylwia Peretti zyskała popularność dzięki programowi "Królowe życia". Celebrytka wycofała się z show-biznesu po tragicznym wypadku z udziałem syna. Zginął on w lipcu 2023 roku razem z trzema współpasażerami. Śledztwo wykazało, że to syn Peretti siedział za kierownicą i był pod wpływem alkoholu. Wygląda na to, że Sylwia Peretti chce odciąć się od przeszłości, bo wystawiła na sprzedaż swoją luksusową willę pod Krakowem. Oferta znalazła się w jednej z agencji nieruchomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Peretti ujawnia prawdę o relacjach z Kaźmierską

Dom Sylwii Peretti wystawiony na sprzedaż. Siedem pokoi, trzy łazienki i SPA

Agencja nieruchomości opublikowała nagranie, na którym możemy bliżej przyjrzeć się luksusowej willi. Z opisu dowiadujemy się, że ma ona 482 metry kwadratowe, siedem pokoi i trzy łazienki. Uwagę zwraca przepiękny ogród, a to, co z pewnością wyróżnia nieruchomość, to strefa SPA.

Rezydencja położona jest z dala od głównej linii zabudowy na pięknie zagospodarowanej działce o pow. ponad 33 ar. Ogród to rzeczywista przestrzeń do odpoczynku z możliwością korzystania z grilla, jacuzzi i oczka wodnego. Dodatkowym atutem jest strefa SPA z sauną fińską i parową

- czytamy w ogłoszeniu. Dowiadujemy się z niego również, że do urządzenia domu wykorzystano najlepsze materiały. "W pomieszczeniach podczas modernizacji zostały wykorzystane najwyższej jakości materiały: marmur, onyks, kamień i drewno egzotyczne. Dom wyposażony jest w klimatyzację i ogrzewanie podłogowe, co stanowi znaczący atut zapewniający komfort termiczny przez cały rok". Jak dowiedział się portal Pudelek, willa została początkowo wystawiona za 5 990 000 zł, a obecnie cena wynosi 5 890 000 zł. Zdjęcia nieruchomości znajdziecie w galerii na górze strony.

Sylwia Peretti w Dzień Dziecka dodała poruszający wpis

Sylwia Peretti po śmierci syna na długi czas zniknęła z mediów społecznościowych. Obecnie publikuje głównie wpisy dotyczące Patryka. Ostatni z nich pojawił się w Dniu Dziecka. "Być mamą Anioła, to nie to samo, co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać, pytając siebie czyja to wina..." - napisała.