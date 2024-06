Roxie Węgiel dla wielu stanowi ikonę piękna. Co ciekawe, wokalistka nie zawdzięcza swojego wyglądu zabiegom medycyny estetycznej. Tę kwestię rozwiała w rozmowie z nami. - Akurat nie robiłam żadnych poprawek. Schudłam kilka kilogramów po "Tańcu z gwiazdami". Wcześniej też miałam taki moment, gdzie po prostu dużo ćwiczyłam i stąd szczęka się zarysowała. A policzki mam po mamie (...) Uważam, że jeżeli ktoś chce sobie coś zrobić, aby się lepiej poczuć, to nie ma problemu, ale uważam, że wszystko z umiarem i wszystko w swoim czasie. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Ja nie mam z tym problemu - wyjaśniła. Jak z kolei wygląda u artystki kwestia włosów? Węgiel może poszczycić się zdrowymi, lśniącymi włosami w kolorze brązowym. W blondzie również jej do twarzy, co możecie zauważyć poniżej.

Roksana Węgiel jak... Doda. Dołączyła do klubu blondynek?

Roksana Węgiel postanowiła nieco zaszaleć ze swoim wizerunkiem i wystylizowała się na blondynkę z lat 90. Pokazała się bowiem w jasnych, blond włosach z lekką grzywką na bok, która wraca do łask. Do tego założyła różowe okulary, opaskę i charakterystyczny top w stylu Barbie. Czyżby Węgiel tym samym dołączyła do klubu blondynek? Trudno stwierdzić, bo jej nowe uczesanie przypomina nieco perukę. Jedno jest jednak pewne - można śmiało stwierdzić, że na jednym z udostępnionych kadrów wygląda jak Doda. Widzicie podobieństwo między artystkami? Zdjęcie blond Roxie Węgiel znajdziecie w galerii na górze strony.

Roxie Węgiel w normalnych włosach KAPiF.pl

Roksana Węgiel o tym, co sądzi o Dodzie. Nie kryje fascynacji

Wokalistki co pewien czas widują się na eventach branżowych oraz festiwalach. Roksana Węgiel podczas jednej z rozmów została zapytana o Dodę. - Powiem szczerze, że inspiruje mnie pod względem tego, jaka jest. Tego, że nigdy nie pozwoliła stłamsić prawdziwej siebie. Zawsze miała swoje zdanie, wiedziała, co robi i po co to robi. Więc zdecydowanie pokłony w jej stronę za to, że taką drogę przebrnęła. Autentycznie. Bo nie sztuką jest przebrnąć tyle lat w show-biznesie, udając kogoś, kim się nie jest. Ona od początku była sobą i nadal jest - powiedziała jasno w rozmowie z portalem ShowNews.