Dariusz Pachut na pewien okres ograniczył swoją aktywność w mediach społecznościowych, po tym, jak media spekulowały o jego rozstaniu z Dodą. Wszystko wskazuje na to, że między sportowcem i wokalistką wszystko się ułożyło, a partner nie ma już problemów z tym, żeby promować swoje działania w social mediach. Tym razem pochwalił się zdjęciem ze szkolenia, na którym przemawiał. Na fotografii widać, że Pachut zmienił fryzurę. Internauci skupili się jedna głównie na stopach. W komentarzach rozgorzała dyskusja na temat modowych wyborów celebryty.

Dariusz Pachut w nowej fryzurze. Internauci zwrócili jednak uwagę na ubiór celebryty

Dariusz Pachut pojawił się na evencie zorganizowanym przez jedną z firm biznesowo połączonej z jego partnerką. Zapozował na tle ścianki ze zdjęciem Dody. "Szkolenie skończone. Nawet udało mi się zainteresować kadrę swoimi "ekstremalnymi przygodami", więc przyszedł czas na zakończenie" - napisał Pachut na Instagramie. Na zamieszczonym zdjęciu widzimy, że sportowiec pozbył się swoich długich włosów, które do tej pory często związywał gumką. Internauci skupili się jednak na stylizacji sportowca, który do eleganckiej, czarnej marynarki, spodni i białej koszuli dobrał białe skarpetki. "O wiele lepiej w tych włosach, ale te białe skarpety do eleganckiego ubioru..." - napisała jedna z internautek. "Białe skarpetki?" - dopytywała kolejna. Pachut nie zostawił tego bez komentarza. Zdjęcie, o którym mowa znajdziesz w galerii na górze strony.

Pachut zaliczył modową wpadkę. Do eleganckiego garnituru założył białe skarpetki

Dariusz Pachut odniósł się do krytyki swojej stylizacji. Postanowił pokazać pewność siebie, pomimo modowej wpadki. "Dokładnie tak! Mam białe skarpetki i są zaj*****e" - napisał sportowiec. Oczywiście wśród komentujących znaleźli się i tacy, którzy bronili stylizacji Dariusza Pachuta. "Po co się czepiać detali? Może akurat jemu jest tak dobrze? Ludzie szukacie pierdół, żeby się przyczepić? Większość z was do stóp mu nie dorasta" - stwierdziła jedna z komentujących.