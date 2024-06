Anna Mucha jest jedną z tych celebrytek, które w kontaktach z fanami chętnie korzystają z mediów społecznościowych. Aktorka, której największą popularność przyniosła rola Madzi Marszałek w serialu "M jak miłość" chętnie opowiada w sieci o swoim codziennym życiu i bez zbędnego tabu dzieli się swoimi poglądami na różne, często kontrowersyjne tematy. Od 2014 roku Anna Mucha ma profil na Instagramie. W końcu po dziesięciu latach korzystania z aplikacji aktorka przekroczyła magiczny pułap. Niedawno liczba jej obserwatorów dobiła do miliona. Podekscytowana Mucha od razu pochwaliła się swoim sukcesem. Radości nie było końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha zatrudniła ekipę do układania kartonów w piwnicy

Anna Mucha świętuje sukces na Instagramie. "Stuknął mi milion, ludzie, ludziska!"

Anna Mucha 26 czerwca miała powód do świętowania. Liczba jej obserwatorów na Instagramie przekroczyła okrągły milion. Co ciekawe, wśród polskich celebrytów to nadal spory wyczyn. Aktorka nie kryła swojej ekscytacji i od razu nagrała swoją reakcję na te zaskakujące wieści. O swoim osiągnięciu dowiedziała się w centrum stolicy, wiec wybuch jej radości nastąpił na oczach skonsternowanych przechodniów.

Stuknął mi milion, ludzie, ludziska! Jestem w centrum Warszawy pod palmą, odbiła mi palma

- krzyknęła Mucha. Aktorka zapowiedziała, że z tej okazji będzie miała niespodziankę dla swoich fanów. Jak narazie nie zdradziła, o co dokładnie chodzi. Mucha podziękowała także wszystkim swoim obserwatorom i przyznała, że jest bardzo zaskoczona.

To jest szok i niedowierzanie. Po prostu kocham was, strasznie się cieszę i będę miała totalną niespodziankę. Moje serce jest wielkie, pomieszczę was wszystkich i więcej

- dodała. Ujęcia relacji opublikowanej przez Annę Muchę znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Anna Mucha fot. kapif.pl

Anna Mucha opowiedziała historię z dzieciństwa. To usłyszała od siostry zakonnej

Niedawno Anna Mucha podzieliła się ze swoimi obserwatorami historią, która spotkała ją w dzieciństwie. Aktorka uczęszczała na katechezy do sali parafialnej, a zajęcia prowadzone były przez siostrę zakonną. Podczas jednej z lekcji Mucha usłyszała bulwersującą wypowiedź na temat rodziców, którzy nie posyłają swoich dzieci na religię. - Rodzicom, którzy nie zaprowadzają swoich dzieci na lekcje religii, należałoby zawiesić kamień młyński u szyi i wrzucić do rzeki. Miłosierne w pełnej postaci... - opowiedziała. Co o tym sądzicie?