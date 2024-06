Magda Gessler od 14 lat jest związana z telewizją TVN. Prowadzi "Kuchenne rewolucje", jest jurorką w programie "MasterChef" oraz pojawiła się w kilku odcinkach "MasterChef Junior". Restauratorka słynie z oryginalnych i kolorowych stylizacji. Największe zainteresowanie wzbudzają jednak jej stopy. Fani zawsze doszukują się na zdjęciach jednej rzeczy. Chodzi o uciążliwe schorzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler schudła 12 kilogramów. To zasługa tylko diety?

Magda Gessler pokazała stopy na Instagramie. Będzie afera?

Gwiazda w lipcu skończy 71 lat, ale nie może narzekać na brak energii. Jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 1,3 mln osób. Chętnie dzieli się z fanami urywkami z życia prywatnego. Prawdziwą burzę wywołują kadry, na których widać stopy. Krytyczni internauci niejednokrotnie zwracali już uwagę na to, że według nich ma "nienaturalnie długie palce" i haluksy. Gessler nie odpowiada na tego typu komentarze i nie przejmuje się opiniami ludzi. Nadal eksponuje nogi w mediach społecznościowych. 26 czerwca na InstaStories pochwaliła się zdjęciem, jak wyleguje się na skórzanej kanapie. Na pierwszym planie widać bujne blond włosy. Restauratorka postawiła na strój w intensywnym, ciemnoróżowym kolorze. Na fotografii widać też jej nogi. Zdjęcie stóp Magdy Gessler możecie zobaczyć w naszej galerii.

Które gwiazdy mają haluksy? Nie tylko Magda Gessler jest poszkodowana

Haluksy to inaczej paluch koślawy. Jest to nie tylko defekt kosmetyczny, lecz także problem zdrowotny. Polega na znacznym odchyleniu palca na zewnątrz oraz odchyleniu I kości śródstopia w kierunku wewnętrznej krawędzi stopy. Gessler nie zawsze miała duży dystans do tej przypadłości. Kiedyś dodała fotkę, na której w miejscu haluksa umieściła emotikonkę serduszka. W ten sposób sprytnie chciała go zakryć. Warto wspomnieć, że z takim samym schorzeniem zmaga się też wiele innych gwiazd, np. Joanna Horodyńska i Victoria Beckham. W przypadku drugiej z nich deformacja stopy jest skutkiem noszenia niewłaściwego obuwia, a dokładniej szpilek o wąskich noskach. Haluksy potrafią być bardzo bolesne, uniemożliwiać dobór obuwia oraz chodzenie.