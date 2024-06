Sylwia Gliwa może pochwalić się bogatym życiem uczuciowym. Aktorka przyzwyczaiła fanów, że gdy wydaje się, że ułożyła sobie życie prywatne na dobre, przychodzi informacja o rozstaniu i złamanym sercu. Aktorka była w nieformalnych związkach m.in. z aktorami: Borysem Szycem i Andrzejem Zielińskim. 27 sierpnia 2011 roku poślubiła kierowcę wyścigowego i dziennikarza Marcina Biernackiego, z którym doczekała się syna. Później w 2021 roku poinformowała o związku z Bogumiłem Ziębą, prezesem firmy informatycznej. Ten też nie przetrwał niestety próby czasu. Teraz wydaje się, że aktorka jest singielką, bo od dawna nie mówi nic o miłości. Największe emocje ze wszystkich partnerów wzbudzał jednak jej romans sprzed 15 lat z dużo młodszym wybrankiem. Serialowa Monika Zięba z "Na Wspólnej" miała wtedy 31 lat. Tymczasem jej ukochany Szymon Panecki miał dopiero 19 lat i był w klasie maturalnej. Wcześniej dorabiał jako barman w Krakowie.

Sylwia Gliwa rozpływała się nad dużo młodszym partnerem

Sylwia Gliwa przez kilka miesięcy ukrywała przed wszystkimi, że spotyka się z licealistą. Bała się ostracyzmu. Zakochani przestali się ukrywać, gdy niespodziewanie paparazzi przyłapali ich na czułościach. "Nie będę dłużej ukrywała swojego szczęścia" - mówiła wówczas w rozmowie z "Faktem". Patrzyła wtedy na świat przez różowe okulary. Nie przejmowała się komentarzami, że ten związek nie ma racji bytu. - Do tej pory nie wierzyłam, że miłość kobiety do dużo młodszego mężczyzny w ogóle jest możliwa. Ale stało się! Jestem zakochana i szczęśliwa - chwaliła się na łamach "Twojego Imperium". - Związek z młodszym mężczyzną powoduje, że nadal stanowię o sobie - zapewniała. Od tego czasu zaczęli pojawiać się na czerwonym dywanie.

On chciał ślubu, ona dmuchała na zimne

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, bo zakochani nie zabierali głosu w tej sprawie, ich związek był na tyle poważny, że miał szansę na ślub. W 2010 roku "Fakt" poinformował, że maturzysta jest gotowy, by zostać mężem Gliwy. - Od momentu, gdy Szymon wprowadził się do Sylwii ponad pół roku temu, wciąż powtarza, że jest ona osobą, z którą chce spędzić resztę życia - czytaliśmy. Aktorka ponoć była ostrożna w tym temacie i choć nie wykluczała sformalizowania ich miłości, wolała, by jej ukochany najpierw skończył studia. Chciała przekonać się, czy ich uczucie się szybko nie wypali. Okazało się, że ostrożność się jej opłaciła. Panecki i Gliwa rozstali się po dwóch latach. Ponoć była to decyzja Sylwii, a Szymon był zrozpaczony. Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

