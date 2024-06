Emocje po wyborach Miss Rzeszowa nadal nie opadły. Zaszczytny tytuł otrzymała Victoria Forrest, która nie może w spokoju nacieszyć się zwycięstwem. Wskutek wygranej otrzymała masę nieprzychylnych komentarzy, do których postanowiła się odnieść w mediach.

Victoria Forrest została Miss Rzeszowa 2024. "Nie możecie niektórzy przeboleć tego, że ja wygrałam"

Bliscy, przyjaciele i fani influencerki oczywiście gratulowali jej tytułu. Niektórzy jednak zaczęli wytykać Forrest w grubiański sposób cechy wyglądu. "Jakoś nie przypomina mieszkanki Podkarpacia" - można przeczytać na X. "Nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?" - tak brzmi fragment skandalicznej publikacji nczas.info. Podobnych komentarzy jest całe mnóstwo w sieci, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. Sama zainteresowana skomentowała podły odbiór werdyktu na InstaStories.

Nie mieści mi się to w głowie, skala chamstwa i hejtu, jaka w ostatnich dniach mnie dosięgnęła, jest po prostu nie do opisania. Nie możecie niektórzy przeboleć tego, że ja wygrałam. To jest takie żałosne

- oznajmiła Victoria Forrest na jednym z nagrań. Podkreśliła, że nie ma jej zgody na uprzedmiotowiające i mizoginistyczne komentarze, jakie padły pod adresem modelki i zamierza z nimi walczyć. Forrest mogła liczyć na wsparcie nie tylko fanów, ale i znanych osób.

Hanna Lis postanowiła nagłośnić sprawę Miss Rzeszowa 2024. Być może Forrest podejmie kroki prawne

Kwestia negatywnego odbioru Miss Rzeszowa 2024 stała się na tyle głośna, że dotarła do wielu wpływowych osób ze sporymi zasięgami w mediach. Hanna Lis nie mogła przejść obojętnie obok wspomnianej, nieprofesjonalnej publikacji, w której pada wiele niestosownych słów w kierunku Victorii Forrest. "Piękna, młoda kobieta, Polka, zostaje miss Rzeszowa. A na Twitterze taki 'komentarz'" - tak opisała swoje stanowisko w sprawie Hanna Lis na Instagramie. "K**wa mać, co wy, patridioci, macie we łbach?" - dodała oburzona. Forrest nie kryła wdzięczności, za wsparcie okazane przez dziennikarkę. Przy okazji wspomniała, że nie poprzestanie jedynie na nagłośnieniu sprawy. - Nie zostawię tej sprawy tak łatwo - zaznaczyła w mediach. Screeny dotyczące sprawy znajdziecie w galerii na górze strony.