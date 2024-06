Sandra Kubicka i Aleksander Baron w grudniu 2023 roku ogłosili, że spodziewają się dziecka. W kwietniu zakochani wzięli ślub, a w maju prosto ze sceny muzyk oznajmił, że ich syn jest już na świecie. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Leonard urodził się jako wcześniak i przez kilka tygodni musiał przebywać w szpitalu. Teraz Kubicka i Baron są już w domu z dzieckiem. Gwiazda chętnie opowiada w sieci o macierzyństwie. W najnowszej relacji podzieliła się z fanami tym, jak jej mąż świetnie radzi sobie z opieką nad synem. Jedna z internautek wysłała do niej nieprzyjemną wiadomość. Stwierdziła, że Baron "niedługo zmieni ją na lepszy model". Co odpowiedziała Kubicka?

Sandra Kubicka chwali męża. "Jestem z niego dumna"

Sandra Kubicka nagrała InstaStories, na których powiedziała, że tej nocy mogła trochę odpocząć. Wszystko dzięki wsparciu męża. - Dzisiaj ani razu nie wstałam do syna. I nie dlatego, że się nie obudził, bo się budził, ale dlatego, że wstawał mój mąż. Całą noc przewijał, karmił z butli (...) Oczywiście budziłam się mimo to, bo ciężko nie budzić się, gdy dziecko płacze, on nienawidzi przewijaka - powiedziała o synu. - Czuwałam, ale nie musiałam być skupiona i tego robić, więc naprawdę, jestem tak z niego dumna - dodała. Całą wypowiedź Kubickiej obejrzysz w wideo na górze strony.

Sandra Kubicka odpowiada na komentarz internautki. "Słyszałam, że po miesiącu kopnie mnie w d***"

Jedna z obserwatorek Sandry Kubickiej nie powstrzymała się przed nieprzyjemnym komentarzem. "Zobaczymy, jak długo, bo Alek niedługo cię zmieni na lepszy i mądrzejszy model" - napisała. Gwiazda nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Wydawałoby się, że te komentarze już by się ludziom znudziły, a jednak nie. Gdy zaczęliśmy się spotykać, słyszałam, że po miesiącu kopnie mnie w d***. Potem dawali nam trzy miesiące. Potem 'maks pół roku im daję'. Minął rok 'no to teraz wielkie rozstanie będzie'. I tak właśnie zaraz obchodzimy trzecią rocznicę, a takie babsko dalej swoje

- napisała. Na koniec żartobliwie dodała. "Ma pani rację, Alek będzie miał lepszy model. Bo będę HOT MILFEM, jak wrócę na siłkę". Sandra Kubicka pokazywała już, jak wygląda jej sylwetka i brzuch po porodzie. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.