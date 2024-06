Ida Nowakowska pierwsze kroki w mediach stawiała jako tancerka. Wystąpiła w pierwszej edycji programu TVN "You Can Dance - Po prostu tańcz". Większą rozpoznawalność zyskała, gdy została prezenterką w TVP i prowadzącą "Pytania na śniadanie". Po zmianie władzy pożegnała się jednak z posadą. Prywatnie Nowakowska jest żoną Jacka Herndona, z którym poznała się, gdy studiowała w Stanach Zjednoczonych. W maju 2021 roku doczekali się syna Maksymiliana. Gwiazda nigdy nie ukrywała tego, że jest osobą głęboko wierzącą. To także z tego powodu nie wyobraża sobie żyć bez ślubu. W rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradziła więcej na temat tego, jak by się czuła w niesformalizowanym związku.

Ida Nowakowska o życiu bez ślubu. "Mężczyzna może odejść w każdej chwili"

Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem podkreśliła, że dla niej ślub jest niezwykle istotny. Dodała, że wiele jej znajomych żyje w tzw. "rzymskich małżeństwach", czyli nieformalnych związkach i są szczęśliwi. - Oni nie są wierzący, więc to też nie było im potrzebne w takim sensie duchowym. Myślę, że jednak to wszystko zależy od sytuacji, od osób. Nie można nikogo do czegoś zmusić, więc to musi być wspólna decyzja - zapewniła. Ona sama jednak nie wyobraża sobie nie mieć ślubu. Według niej powinien minąć maksymalnie rok od początku związku do zaręczyn. Okres narzeczeństwa powinien jej zdaniem trwać tyle samo.

My nigdy o tym nie rozmawialiśmy. O ślubie również, do momentu, kiedy Jack mi się oświadczył. Ale Jack mi mówił, że pamięta, jak ja powiedziałam którejś koleżance, że nie powinno się być z chłopakiem w parze dłużej niż rok. I potem jak już jesteś narzeczeństwem, to też nie dłużej niż rok. Bo to też jest zawsze złe dla kobiety. Mężczyzna może odejść w każdej chwili, może mieć dziecko w każdej chwili, może założyć nową rodzinę. Niestety odpowiedzialność mężczyzn jest teraz zupełnie inaczej odbierana

- powiedziała w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Ida Nowakowska o małżeństwie. "Nie wiem, czy byśmy byli jeszcze parą i czy bylibyśmy razem"

Ida Nowakowska dodała też, że według niej małżeństwo to zobowiązanie, dzięki któremu łatwiej jest pokonać trudności, jakie pojawiają się w relacji. - Z perspektywy czasu mogą powiedzieć, że gdybyśmy nie wzięli ślubu, to myślę, że wielokrotnie by to się rozpadało. Nie wiem, czy byśmy byli jeszcze parą i czy bylibyśmy razem, bo były takie momenty, które były trudne. Wiem, że to, że byliśmy małżeństwem, bardzo przypomniało nam, dlaczego chcieliśmy być małżeństwem i ten sakrament ślubu wzięliśmy. Zdjęcia Idy Nowakowskiej z mężem znajdziecie w galerii na górze strony.