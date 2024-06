Magdalena Lubacz znana jako Maluba to zwyciężczyni trzeciej edycji "Projektu Lady". Od czasu udziału w programie uczestniczka przeszła ogromną metamorfozę i dziś prężnie działa w mediach społecznościowych. Na fali popularności rozpoczęła także działalność jako wokalistka disco polo. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 364 tysiące obserwatorów. Maluba niedawno zaskoczyła wiadomością o ślubie. Jak się okazuje, do ceremonii pozostały zaledwie trzy tygodnie. Celebrytka właśnie zorganizowała wieczór panieński, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Maluba została zaskoczona informacją o ślubie. Tak bawiła się na wieczorze panieńskim

Maluba od ponad czterech lat związana jest z Maciejem Ratajem, fighterem MMA. Pod koniec czerwca oznajmiła, że jej partner postanowił zorganizować dla niej ślub i wesele w trzy tygodnie. - Tydzień temu dowiedziałam się, że mój chłopak zorganizował dla mnie ślub i wesele niespodziankę. Sam wybrał miejsce, datę i wszystkie inne potrzebne rzeczy. Od zawsze wiedział, że marzę o ślubie w zamku. Jak prawdziwa dama i księżniczka - wyznała Maluba w nagraniu, które pojawiło się na jej koncie w serwisie YouTube. Jak się okazuje, celebrytka niedawno dowiedziała się o planach swojego ukochanego i już w lipcu stanie na ślubnym kobiercu. Jej ukochany podjął się całej organizacji. Ślub zbliża się wielkimi krokami, więc przyszedł czas na wieczór panieński. Na Instagramie celebrytka opublikowała nagranie z imprezy. Zobaczcie, jak Maluba spędziła ten wieczór z przyjaciółkami. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Maluba wyjawiła zarobki w popularnych programach TVN. Zaskakujące kwoty

Maluba jakiś cza temu wyjawiła zarobki w popularnych programach stacji TVN. "Projekt Lady" celebrytka zna od podszewki. Jak się okazuje, uczestniczki show otrzymują 500 zł za odcinek. - Oznacza to, że jeśli doszłam do finału i byłam w 13. odcinkach, to zarobiłam 6500 zł - wyjawiła celebrytka. Maluba wspomniała także o zarobkach w innym popularnym show. - W "Hotelu Paradise" każdy uczestnik bez względu na to, do jakiego odcinka dojdzie, otrzymuje dwa tysiące złotych. Odcinków jest średnio 60, co oznacza, że uczestnik, który dotrze do finału, otrzymuje około 33 złote za odcinek - dodała w nagraniu opublikowanym na TikToku.