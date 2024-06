Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najgłośniejszych spraw tego typu w Polsce. Od momentu, w którym kobieta, wracając z klubu w Sopocie, ostatni raz widziana była w Jelitkowie, niedługo minie 14 lat. Mimo że sprawą zajmowało się wielu policjantów i ekspertów kryminalistyki, wciąż nie wyjaśniono, co stało się z zaginioną. Marta Bilska, współautorka nowej książki o Iwonie Wieczorek, w rozmowie z Onetem powiedziała o nowej teorii, według której kobieta miała dobrowolnie wsiąść do samochodu z kimś znajomym i gdzieś pojechać. Mama Iwony Wieczorek odmówiła jednak rozmowy dziennikarce, która pracuje nad książką. Teraz tłumaczy swoją decyzję w rozmowie z "Faktem".

Nowa teoria w sprawie Iwony Wieczorek. Stanowcza reakcja jej matki

Zbliża się kolejna rocznica zaginięcia kobiety i Iwona Główczyńska nie ukrywa, że to dla niej bardzo trudny czas. "Dla mnie, jako matki, to okres zadumy i czas, który spędzam z tymi, których kocham i którzy kochali Iwonkę. Niestety, najwyraźniej mój apel nie do wszystkich trafił. Dzień po nim ukazał się wywiad z panią Martą Bilską, który wprowadza wiele niepotrzebnych dyskusji w przestrzeni publicznej odnośnie osoby mojej i mojego byłego męża" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Marta Bilska w rozmowie z Onetem powiedziała: "W książce będą m.in. rozmowy z kilkoma ważnymi osobami, które nigdy wcześniej nie zabierały głosu w tej sprawie. I taka ciekawostka. Ze zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że mama Iwony odmówiła nam rozmowy". Dodała też, że ojczym Wieczorek odwołał rozmowę, chociaż wcześniej się na nią umówił. Iwona Główczyńska tłumaczy swoją decyzję.

Pani Bilska bardzo mocno akcentuje zdumienie z faktu odmowy przeze mnie i mojego byłego męża rozmowy o zaginięciu córki. Z ojczymem Iwonki, chociaż nie jesteśmy już małżeństwem, mamy dobre relacje i utrzymujemy kontakt. Mimo to każde z nas podejmuje własne, suwerenne decyzje z kim ze świata mediów chce rozmawiać. Nie jest tajemnicą, że mój były mąż niejednokrotnie rozmawiał z dziennikarzami, wliczając ś.p. pana Szostaka, co było jego osobistą decyzją

- mówi. Matka zaginionej podkreśla, że ma dość insynuacji na temat sprawy. "Uważam dlatego, że wywiad pani Bilskiej w takim przedstawieniu nas, wywołuje znowu wiele dywagacji, a przede wszystkim insynuacji w komentarzach, które piszą osoby pod artykułami prasowymi i na grupach poświęconych mojej córce. Ja nie mogę zabronić pisać komuś książek, ale mam prawo decydować z kim i na jakie tematy będę rozmawiać. Wykorzystywanie natomiast mojej odmowy w celach marketingowych uważam za mało profesjonalne - powiedziała dla "Faktu". Zapewniła, że jest otwarta na rozmowy z dziennikarzami, jeśli mogą coś wnieść, jednak w tym przypadku nie widzi takiej potrzeby. Zdjęcia mamy Iwony Wieczorek znajdziecie w galerii na górze strony.

Mama Iwony Wieczorek wierzy, że nastąpi przełom w sprawie zaginięcia jej córki

Iwona Główczyńska mimo upływu lat wciąż liczy na to, że dowie się prawdy o losie córki. "Wierzę w przełom w mojej sprawie i że prawda o losie mojej córki zostanie ujawniona, a osoba, bądź osoby, które wyrządziły jej krzywdę, zostaną zatrzymane i osądzone. Ta wiara daje mi siłę do walki i normalnego funkcjonowania każdego dnia. Wiem, że policja i prokurator, nadzorujący sprawę ciężko pracują, by sprawa znalazła swój finał" - dodała w "Fakcie".