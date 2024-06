Anna Lewandowska od lat udowadnia, że zna się na biznesie i nie jest wyłącznie żoną znanego piłkarza. Serwis Marca.com umieścił "Lewą" na trzecim miejscu wśród najlepiej zarabiających WAGs. Wyprzedziły ją tylko Victoria Beckham i żona Sergio Ramosa, Pilar Rubio. W swojej kolekcji trenerka ma już firmę produkującą zdrową żywność, suplementy czy nawet kosmetyki. To nie koniec projektów influencerki. Okazuje się, że zaraz startuje z nowym biznesem w samym sercu Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan o najlepiej ubranych Polkach. Padło na Lewandowską

Anna Lewandowska startuje z nowym biznesem. Połączy wszystkie jej pasje

Celebrytka nie ma zamiaru się zatrzymywać, a wręcz przeciwnie, cały czas pragnie się rozwijać. Już wcześniej zapowiadała nową firmę. "Jak już mówiłam, pracuję nad dużym projektem w Barcelonie. Multi-butik... Treningi, pilates, tańce, zdrowe jedzenie i wspaniały healthy team. Trzymajcie kciuki" - pisała dwa miesiące temu na InstaStories. Nie dziwi więc, że po tak hucznych zapowiedziach udało się jej zrealizować kolejne marzenie - już wiadomo pod jaką nazwą. EDAN Studios będzie łączył wszystkie pasje Lewandowskiej. Zdjęcia związane z nowym projektem celebrytki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To moje nowe multi-butikowe studio, gdzie łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie tylko przestrzeń treningowa, ale drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. Wszystkich chętnych zapraszam już od września, by razem ze mną oraz moim Healthy Teamem z Barcelony odkryli na nowo radość z ruchu w samym sercu Barcelony!

- napisała na Instagramie "Lewa".

Ile trzeba będzie zapłacić, by móc korzystać z oferty EDAN Studios?

Okazuje się, że, jak informuje Business Insider, Anna Lewandowska zdecydowała, by nie pobierać opłaty za członkostwo. Stworzona przez nią oferta opiera się na miesięcznych pakietach, które uzależnione będą od liczby wizyt w studio. Podstawowy pakiet EDAN4 pozwala na cztery wejścia na dowolne zajęcia grupowe (fitness, pilates, taniec), a jego koszt to 69 euro - czyli niespełna 300 złotych. Kolejne opcje to: osiem wejść, dwanaście wejść i nielimitowana liczba wizyt w miesiącu. Otwarcie EDAN Studios planowane jest na wrzesień tego roku.