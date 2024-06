Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki wzięli ślub w 2003 roku, a rok później doczekali się syna Piotra. Chłopak pod koniec stycznia skończył 20. lat, co pękająca z dumy mama odnotowała na Instagramie. "Przeżywam ten dzień tak samo, jak dwadzieścia lat temu…" - pisała. "Mój syn…wrażliwy, zamyślony, artystyczna dusza w swoim świecie. Niezwykły, wyjątkowy - jak mówi babcia od dwudziestu lat. Cudowny syn. Tak szybko mija czas. Kocham cię, synku, nad życie!" - mogliśmy przeczytać w instagramowym wpisie.

Jak dziś wygląda syn Haliny Mlynkovej i Łukasza Nowickiego?

Takie posty, jak ten wspominany wyżej, to u Haliny Mlynkovej jednak rzadkość. Artystka, choć jest aktywna na Instagramie, nie często chwali się informacjami o życiu prywatnym. Podobnie jak jej były mąż. Mimo to można znaleźć kilka kadrów, na których widać syna Mlynkovej i Nowickiego. Chłopiec bardzo wydoroślał i robi się coraz bardziej podobny do słynnych rodziców. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Halina Mlynkova w rozmowie z Plejadą mówiła niedawno, że jej syn zamierza w przyszłości zająć się filmem. - Świetnie montuje i w internecie zarabia bardzo dobre pieniądze i można powiedzieć, że nawet dzięki temu już może być samodzielny w kwestii finansowej - zdradziła. Opowiedziała także, że w dużym stopniu wychowywała go w pojedynkę. - Mama jest i dobrym, i złym policjantem, ponieważ mama tak naprawdę wychowała syna sama, więc pod tym względem musiałam równoważyć te dwie kwestie - powiedziała. Mlynkova dodała, że nie mówi tego, aby kogokolwiek obrazić, jednak takie słowa usłyszała od swojego syna. - Piotrek sam mówi: ty jesteś mamą i tatą - wytłumaczyła.

Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki założyli nowe rodziny

Mlynkova i Nowicki rozwiedli się w 2012 roku. Po rozstaniu obydwoje ułożyli sobie życie na nowo. Artystka trzy lata później została żoną producenta muzycznego Leszka Wronki, jednak ta relacja także nie przetrwała próby czasu i rozwiedli się w 2020 roku. Niedługo później Mlynkova związała się z muzykiem Marcinem Kindlą, z którym ma trzyletniego syna Leo. Łukasz Nowicki z kolei w 2016 roku poślubił aktorkę Olgę Paszkowską. Małżonkowie dwa lata później doczekali się córki Józefiny.