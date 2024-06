To długo wyczekiwany dzień w życiu Klaudii Halejcio i jej ukochanego Oskara Wojciechowskiego. Zakochani, którzy są razem od czterech lat, lada dzień zostaną małżeństwem, o czym Plotek dowiedział się jako pierwszy. Ich ślub odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. I to z dala od Warszawy. - Ślub Klaudii i Oskara jest w najbliższy weekend. Nie mogę puścić pary z ust, ale patrząc na to co zaplanowała, nie mam złudzeń, że to będzie wydarzenie towarzyskie sezonu niczym z najpiękniejszej bajki. Ich mała Nel będzie zaangażowana w uroczystość - mówi nieoficjalnie jeden z gości gwiazdy "Złotopolskich".

Zobacz wideo Klaudia Halejcio zdradza sekret swojej teściowej

Klaudia Halejcio będzie miała kilka sukni ślubnych. Pierwsze szczegóły uroczystości wyszły z jej ust

W marcu Klaudia Halejcio podczas Q&A nie ukrywała, że weźmie ślub w tym roku. Wtedy podzieliła się też detalami z przygotowań. Opowiedziała też wtedy o sukni ślubnej. "Nie ograniczyłam się do jednej sukni ślubnej - wybrałam kilka wersji. Pierwsze przymiarki mam już za sobą i jestem pełna ekscytacji. Aktualnie suknie są w trakcie szycia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich finalne wersje" - zdradziła. Odpowiedziała nawet, czy chce, by Nel, która przyszła na świat w 2021 roku, doczeka się rodzeństwa. "Na ten moment nie mamy planów powiększenia rodziny. Jednakże nie zamykamy się całkowicie na tę możliwość. "Nie" nie oznacza dla nas definitywnej odpowiedzi. Szczególnie biorąc pod uwagę przyszłość. W najbliższym czasie skupiamy się na obecnych okolicznościach, ale kto wie, co przyniesie przyszłość" - dodała aktorka.

Ostatnie chwile Klaudii Halejcio przed ślubem

Co robi Klaudia Halejcio przed ślubem? Na razie aktorka, która nie jest powściągliwa w dodawaniu relacji na InstaStories, jest oszczędna w tym, co pokazuje. Przez ostatnią dobę - póki co - podzieliła się tylko faktem z życia córki, która wzięła udział w nocowance w przedszkolu. "Pierwsze nocowanie pod namiotem - magiczne chwile pod gwiazdami. Moja mała odkrywczyni zasnęła w objęciach natury. Jest szczęśliwa" - napisała. "Moja mała bohaterka dała radę, jest mega szczęśliwa, a panie mówią, że spisała się na medal. Teraz zastanawiam się, czy powinnam się cieszyć, że była tak szczęśliwa, że przeżyła noc beze mnie?" - dodała. Czy wtedy szczęśliwa mama dopinała ostatnie detale swojej bajkowej uroczystości? Zdjęcia córki z nocowanki znajdziecie w galerii na górze strony. Zobaczycie tam też pierścionek zaręczynowy Klaudii.

Klaudia Halejcio na evencie. Fot. Kapif.pl