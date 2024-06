Rafał i Marcin Mroczek to jedni z najsłynniejszych polskich bliźniaków. Bracia od lat grają razem w kultowym serialu "M jak miłość", który przyniósł im ogromną popularność. W produkcji wcielają się w braci Zduńskich. Rafał Mroczek niedawno stanął na ślubnym kobiercu z Magdaleną Czech, finalistką konkursu Miss Polonia z 2018 roku. Chociaż celebryta niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci, to tym razem zrobił wyjątek i pokazał, jak wyglądał jego bajkowy ślub. "Mówią, że najlepsze historie zaczynają się od 'tak'. Nasza właśnie się rozpoczęła. Dziękujemy, że byliście częścią tej niezapomnianej przygody" - napisała para na Instagramie. Zdjęcia z ceremonii możecie podejrzeć tutaj. Kiedy Mroczek wypoczywał w podróży poślubnej, wyszło na jaw, że kupił nowy dom. Rafał Mroczek właśnie pochwalił się postępami na budowie.

Zobacz wideo Rafał Mroczek buduje nowy dom. Skorzystał z pomocy znanego wśród gwiazd architekta

Rafał Mroczek buduje nowy dom. To tutaj zamieszka z Magdaleną Czech

Niedawno na instagramowym profilu Rafała Mroczka pojawiło się nagranie od Jonatana Kilczewskiego, architekta, który m.in. pomagał urządzać dom Katarzynie Cichopek. Jak się okazało, Kilczewski pracował nad projektem domu Rafała Mroczka. "Muszę wam się czymś pochwalić. Właśnie kończę robić ostatnie pomiary do projektu, który właśnie zaczęliśmy robić w moim biurze, a uwaga, będzie to dom Rafała Mroczka i jego świeżo upieczonej żony. No ja już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę wam efekty naszej pracy" - zdradził architekt. Rafał Mroczek właśnie udostępnił na InstaStories nagranie z budowy. Na ujęciu widzimy, jak uśmiechnięty celebryta wnosi na budowę worki z cementem. Jak na razie dom aktora jest w surowym stanie i widać jedynie mury z cegieł. W materiale można podejrzeć, że ze sporego salonu rozpościera się widok na ogród.

Wjeżdżamy z robotą

- napisał na InstaStories Rafał Mroczek. Kadry z budowy możecie podejrzeć w galerii na górze strony.

Ukochana Rafała Mroczka zabrała na plażę biblię. Zdjęciem pochwaliła się w sieci

Rafał Mroczek w podróż poślubną wybrał się z żoną na Bali. Para co jakiś czas dzieliła się w mediach zdjęciami z rajskich wakacji. Jednym z prezentów, który para otrzymała na ślubie, była Biblia. Jak się okazało, poleciała z parą do Indonezji. Żona celebryty pochwaliła się upominkiem podczas wygrzewania się na plaży. "Podręczna Biblia towarzyszy nam w modlitwie podczas podróży" - napisała na InstaStories. Jedna z obserwatorek zapytała Magdalenę Czech, czy długo modliła się o dobrego męża. "Długo, ale myślę, że ważne (jeśli nie najważniejsze) jest to, co idzie za modlitwą" - skwitowała żona aktora.