Roksana Węgiel od lat robi wielką karierę. Przygodę z mediami rozpoczęła w 2018 roku, kiedy to wzięła udział w "The Voice Kids". Wygrała pierwszą edycję show. W tym samym roku pojawiła się na Eurowizji Junior, którą wygrała jako pierwsza Polka w historii. Później nagrała wiele hitów, które zyskały uznanie słuchaczy. Dzięki temu Roxie jest obecnie jedną z najpopularniejszych piosenkarek. Okazuje się, że to również bardzo wpłynęło na jej wartość rynkową jej marki osobistej.

Marka osobista Roksany Węgiel wyceniona na niebotyczną kwotę

Co roku magazyn "Forbes" wypuszcza ranking z najcenniejszymi markami kobiecymi w Polsce. W zeszłym roku Roksana Węgiel już mogła pochwalić się wysokim miejscem W rankingu "Forbes Women" w 2023 roku zajęła 28. pozycję. Wówczas wyceniono ją na 85,5 miliona złotych. W tegorocznym rankingu nastolatka znacząco "podskoczyła". Zajęła bowiem 12. miejsce, a wartość jej marki również skoczyła i to o niebagatelną kwotę. Obecnie marka osobista Roxie Węgiel warta jest 215 milionów złotych! Gwiazda postanowiła pochwalić się tym osiągnięciem na Instagramie.

Od zeszłego roku udało się wypracować awans o 12. miejsc w górę, a wycena zwiększyła się o ponad 100 mln zł, dziękuję całemu mojemu teamowi, klientom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku, bez was by się to nie udało, cieszę się, że moja zmiana wizerunkowa przypadła wam do gustu. Dziękuję za codzienne wsparcie we wszystkich działaniach moim wspaniałym fanom. Jesteście najlepsi!

- czytamy we wpisie. Jak wiadomo, od jakiegoś czasu wokalistka eksperymentuje ze swoimi wizerunkiem. Jedną z odważnych stylizacji Roxie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda pochwaliła się wartością marki osobistej. Iga Świątek kolejny raz numerem jeden

W ostatnim czasie niezwykle aktywna zawodowo była Doda, która we wspomnianym rankingu zajęła czwarte miejsce, a jej markę wyceniono na 305 milionów złotych. "Z raportu najcenniejszych kobiecych marek osobistych - w nowym zestawieniu moja wycena jest na poziomie 305 mln złotych (tuż po Idze Świątek, Agnieszce Holland i Magdzie Linette). Wow, wśród takich nazwisk to prawdziwy sukces doceniajmy, a nie oceniajmy" - pochwaliła się na Instagramie. Kolejny rok z rzędu na czele rankingu znalazła się tenisistka Iga Świątek, której wartość medialną oceniono na ponad 1,7 miliarda złotych.

