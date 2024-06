Weronika Książkiewicz nie jest wylewna jeśli chodzi o życie prywatne. Aktorka od lat robi karierę, więc wielu interesuje się tym, co się dzieje za kulisami. Okazuje się, że celebrytka zdecydowała się na ślub, ale prawda o jej zamążpójściu wyszła kilka miesięcy po fakcie. Kim jest wybranek serca Książkiewicz? Wiadomo, że dzieli ich różnica wieku.

Weronika Książkiewicz poślubiła 62-letniego Izraelczyka. Kim jest wybranek aktorki?

Aktorka pojawiła się w programie "Ewa i jej przyjaciele", który transmitowany jest na antenie TVP3. Gwiazda postanowiła przyznać, że wzięła ślub, choć ceremonia odbyła się już kilka miesięcy temu. "Podzielę się czymś, o czym jeszcze głośno nie mówiłam. Oficjalnie nikt jeszcze nie wie. Stało się to całkiem niedawno. Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy - taką ceremonię duchową. A teraz, 21 marca, cywilną, w dniu moich urodzin. (...) Nigdzie tego nie publikowałam, nie mówiłam o tym, ani nie zapraszałam fotoreporterów i dzięki temu mogłam się teraz tym podzielić" - wyjawiła. Kim jest mąż Weroniki Książkiewicz? To pochodzący z Izraela 62-letni Heskel Nathaniel.

Nathaniel studiował zarządzanie oraz administrację w biznesie w Londynie. Później zdecydował się, by wyjechać do Berlina, gdzie działał jako przedsiębiorca i dyrektor w branży nieruchomości. Para najprawdopodobniej poznała się na chwilę przed pandemią. W tym czasie zostali rozdzieleni, co dobitnie pokazał post Książkiewicz z września 2020 roku. "Normalnie nie dzielę się takimi zdjęciami, ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna. Próbuję zachować spokój, ale trochę już wariuję i chodzę po ścianach. Krótko mówiąc, strasznie tęsknię. HEZI, you are my treasure, I miss you so much... Naprawdę mi odbiło, że coś takiego wstawiłam. Czy jest tu ktoś, kto też został tak rozdzielony? Jest to bardzo ciężkie, ale wierzę w to, że to, co się teraz dzieje, połączy nas na wieki" - czytamy na Instagramie aktorki. Zdjęcie pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Weronika Książkiewicz pożegnała ojca swojego dziecka

Informację o śmierci Krzysztofa Latka przekazał Świat Gwiazd. Zmarł w nocy z 10 na 11 czerwca. Mężczyzna był przez kilka lat partnerem Weroniki Książkiewicz. Para doczekała się syna - Borysa, który ma już 14 lat. "Krzysztof sprawiał wrażenie zdrowego mężczyzny. Weronika jest w szoku. Wspiera ją przyjaciółka, Marta Dąbrowska. Najtrudniejsze było dla Weroniki powiadomić syna. Borys ma dopiero 14 lat, potrzebuje taty" - zdradził informator portalu.

