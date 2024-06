18 czerwca w Warszawie odbyła się 23. edycja wręczenia nagród Businesswoman Awards. Statuetki są przyznawane przez redakcję magazynu "Businesswoman&life". Tym razem nagrody otrzymały także popularne wokalistki: Viki Gabor, Paulla, Majka Jeżowska i Sława Przybylska. Show skradła Paulla ze swoją emocjonalną, bardzo osobistą przemową.

Zobacz wideo Paulla o operacjach plastycznych. Obala mity

Paulla na gali w męskiej marynarce. Jednak to przemowa zszokowała odbiorców

Paulla pojawiła się na gali w dość oryginalnej stylizacji. Na próżno szukać było u niej "balowych" sukieneczek czy weselnych inspiracji. Postawiła na surowy, odważny look, w którym prym wiodła męska marynarka oversize. Uwagę zwróciły też piękne buty od Vandy Nowak i zaczesane do tytułu włosy z efektem "mokrej Włoszki". Paulla zaskoczyła wszystkich, gdy podziękowała sobie odbierając nagrodę. - Chciałabym podziękować osobie, która była ze mną przez całe życie, w doli i w niedoli. Która cały czas mnie wspierała, cokolwiek by się w moim życiu nie działo. Która była przy mnie w najgorszych sytuacjach. A którą, jak się okazuje, nieświadomie, co już dzisiaj wiem, całe życie sabotowałam. Zamiast wspierać bardzo często poniżałam, umniejszałam. To jestem ja. I chciałam sobie za to podziękować - powiedziała wzruszona piosenkarka. Zdjęcia Paulli z gali znajdziesz w galerii na górze strony.

Gwiazdy na gali Businesswoman Awards. Sława Przybylska zachwyca kondycją

Na gali statuetkę odebrała też 91-letnia Sława Przybylska, która po raz kolejny zachwyciła formą. Przypomnijmy, że ostatnio zdobyła honorową Karolinkę na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nie obyło się jednak wówczas bez skandalu, ponieważ menadżer artystki oburzał się, że gwieździe wyrwano mikrofon z ręki i nie pozwolono dokończyć przemowy. Pojawiły się także Majka Jeżowska, Viki Gabor i Jessica Mercedes.